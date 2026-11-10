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İzmirli yüzücünün Catalina başarısı ABD'de ödülle taçlandı

Ocean's 7'de dört kanalı geçen İzmirli yüzücü Tuna Tunca, Catalina Kanalı'nı 11 saat 3 saniyede aşıp Kaliforniya'da CCSF onur ödülünü aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İzmirli yüzücünün Catalina başarısı ABD'de ödülle taçlandı

İzmirli yüzücünün Catalina başarısı ABD'de ödülle taçlandı

İzmirli açık su yüzücüsü Tuna Tunca, Ocean’s 7 serisi kapsamında tamamladığı dört parkurun ardından, özel davetli olarak gittiği Kaliforniya'da Catalina Kanalı geçişine ilişkin onur ödülünü aldı. Catalina'yı 11 saat 3 saniyede aşan Tunca'ya, CCSF (Catalina Channel Swimming Federation) tarafından madalya ve sertifika annesi Gülnur Tunca ile birlikte takdim edildi.

ocean’s 7 bağlamında geçişin önemi:

Ocean’s 7 içinde yer alan zorlu parkurlardan dörtünü geride bırakan Tunca, Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nın ardından Catalina'yı da tamamladı. Bu performans, Tunca'yı aynı zamanda Triple Crown kategorisine bir adım daha yaklaştırdı; Manhattan geçişini gerçekleştirdiği takdirde bu alanda dünya çapında dikkat çeken bir başarıya imza atmış olacak.

nöroçeşitlilik mesajı ve aile desteği:

Anne Gülnur Tunca tören sırasında duygusal sözler sarf ederek oğlunun örnek bir temsil sunduğunu vurguladı: "Tuna sadece kendisi için değil, dünyada nöroçeşitliliğe sahip milyonlarca birey için de yüzüyor". Bu sözler, Tunca'nın performansının bireysel bir spor başarısından öte, nöroçeşitliliğe dair görünürlük ve ilham kaynağı olma boyutunu öne çıkarıyor.

Tören Kaliforniya'da alkışlarla geçti; CCSF'nin özel daveti ve ödül takdimi, Tunca'nın uluslararası arenada kazandığı saygının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sporcu, elde ettiği bu ödülle birlikte hem kişisel kariyerini hem de nöroçeşitliliğe dair farkındalığı daha geniş platformlara taşımayı hedefliyor.

CATALİNA KANALI’NI AŞAN TUNA TUNCA’YA ABD’DE ÖDÜL

CATALİNA KANALI’NI AŞAN TUNA TUNCA’YA ABD’DE ÖDÜL

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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