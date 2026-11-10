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Çal stadı'nda vefa rüzgarı: iki bayrakla dayanışma mesajı

Çal Belediyespor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde oynanan maç öncesi Çal Stadı'na astığı 'Sonsuza dek vefa' ve 'Bir ömür sadakat' bayraklarıyla Denizlispor'a destek verdi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çal stadı'nda vefa rüzgarı: iki bayrakla dayanışma mesajı

Çal Stadı'nda vefa buluşması:

Denizlispor zor günler geçirirken, ilçenin takımı Çal Belediyespor'dan gelen jest futbolseverlerin dikkatini çekti. Maç öncesi tribünleri süsleyen iki büyük bayrak, yeşil-siyah renklere ve kulübün tarihine duyulan saygının lig farkı gözetmediğini gösterdi. Çal Stadı'na asılan bayraklardan birinde 'Sonsuza dek vefa', diğerinde ise 'Bir ömür sadakat' yazıyordu ve bu görüntü tribünlerde uzun süre alkışlandı.

maç atmosferi ve saha performansı:

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele eden Çal Belediyespor, sezonun dördüncü haftasında grup lideri 1923 Afyonspor'u ağırladı. Karşılaşmada Çal temsilcisi oyun disiplininden ödün vermeyerek son dakikaya kadar etkili bir mücadele sergiledi ve 90. dakikada Osman Keçelioğlu'nun kafa golüyle eşitliği yakalayıp sahadan bir puanla ayrıldı. Ancak maçtaki skor kadar, tribünlerde oluşan dayanışma görüntüsü günün en çok konuşulan anı oldu.

yerel dayanışmanın mesajı:

Tribünlerdeki bayraklar ve taraftarların alkışları, Denizlispor'a yönelik ortak bir moral desteği ifade etti. Maçı izleyenler, "Denizlispor'un büyük bir mazisi var. Denizli bizim ilimiz. Hangi ligde olursa olsun armasına ve renklerine duyduğumuz saygı asla bitmez" sözleriyle vefa duygusunu dile getirdi.

Çal Belediyespor Başkanı Ümit Barış Kuzu da destek mesajını net ifadelerle aktardı: 'Denizli'nin ilçesiyiz. Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde Yeşil Çivril ile birlikte Denizli'yi temsil ediyoruz. Bizim gönlümüz her daim Denizlispor ile. Horoz tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, buna gerçekten üzülüyoruz. Temennimiz, en kısa zamanda toparlanarak eski güzel günlerine dönmesi.' Kuzu, sözlerini, 'Futbolda ligler değişebilir, sonuçlar değişebilir ama gerçek vefa ve arma sevgisi değişmez' diyerek tamamladı.

Bu tür jestler, yerel futbol kulüplerinin birbirine olan bağlılığını ve taraftar tabanının ortak değerlerine gösterilen sahiplenmeyi ortaya koyuyor. Çal Stadı'ndaki iki bayrak, sadece bir maça değil, Denizli futbolunun ortak tarihine gönderilen güçlü bir selam niteliğindeydi.

DENİZLİSPOR ZOR GÜNLERDEN GEÇERKEN, ÇAL BELEDİYESPOR’DAN GELEN VEFA ÖRNEĞİ FUTBOLSEVERLERİN...

DENİZLİSPOR ZOR GÜNLERDEN GEÇERKEN, ÇAL BELEDİYESPOR’DAN GELEN VEFA ÖRNEĞİ FUTBOLSEVERLERİN GÖNLÜNÜ FETHETTİ. ÇAL STADI’NA ASILAN İKİ DEV BAYRAK, YEŞİL-SİYAHLI RENKLERE DUYULAN SEVGİ VE SAYGININ HANGİ LİGDE OYNANIRSA OYNANSIN DEĞİŞMEYECEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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