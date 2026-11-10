Filenin sürdürülebilirlik rotası: güneş enerjisiyle geleceğe yatırım

tvf'nin cop31 çıkışı: spor ve sürdürülebilir enerji

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Derya Cebecioğlu ve Dilay Özdemir, Antalya'da düzenlenen COP31 (9-20 Kasım 2026) kapsamında düzenlenen "Oyuna Enerji, Dünyaya Değişim" panelinde yer aldı. Panelde sporun toplumsal dönüşümdeki rolü, yenilenebilir enerji yatırımlarının spora katkısı ve sürdürülebilirlik gündeme getirildi; panele Arçelik CEO'su Can Dinçer konuşmacı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ise izleyici olarak katıldı.

arçelik iş birliği ve 6 MW'lik proje:

Panelde duyurulan iş birliği, federasyonun geleneksel sponsorluk anlayışının ötesinde, uzun vadeli ve yenilikçi bir model sunuyor. Gümüşhane'de yaklaşık 6 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kurulacak; santral federasyon tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak ve ihtiyaç fazlası üretim federasyon için yeni bir gelir kaynağı oluşturacak.

Can Dinçer projeyi şu sözlerle özetledi: "Arçelik olarak 71 yıldır ülkemiz için üretmeye ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. İş yapış biçimimizin merkezinde sürdürülebilirlik yer alıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu ile sponsorluk süresinin ötesinde de fayda sağlayacak bir modele imza attık. Bu anlaşma kapsamında Gümüşhane’de yaklaşık 6 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santrali kuracağız. Santral, Federasyonun elektrik ihtiyacını karşılayacak; ihtiyaç fazlası üretim ise Federasyon için gelir kaynağı oluşturacak."

federasyonun vizyonu ve sporcuların mesajları:

Mehmet Akif Üstündağ iş birliğinin Türk voleybolunun geleceği açısından önemine dikkat çekti ve projenin sürekliliğine vurgu yaptı: "Biz hayallerinin peşinden giden ve bu hayalleri gerçekleştirmek için mücadele eden bir camiayız... Arçelik ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak değerlendirmiyorum. Bu, çok daha fazlası; bir değer ortaklığı ve yol arkadaşlığıdır." Üstündağ, federasyon tesislerinin ışıklarının yanmaya devam edeceğini ve hedeflerden birinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda başarı olduğunu belirtti.

Derya Cebecioğlu panelde verilen desteğin sürdürülebilirliğine ve emeğin önemine dikkat çekti: "Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bizlere verilen desteğin sürdürülebilir olması gerçekten çok önemli. Çünkü yaptığımız iş hiç kolay değil... Başarıya ulaşmak uzun bir sürecin, sabrın ve emeğin sonucu."

Dilay Özdemir ise voleybolun genç kızlara ilham kaynağı olduğuna vurgu yaptı ve projenin gelecekteki sporcu kuşaklarına sağlayacağı katkıyı şöyle özetledi: "Ben sporcu bir ailenin içinde büyüdüm... Bu projenin de çok sayıda çocuğa yeni kapılar açacağına ve onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum."

(SIRAYLA) TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ, MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI SPORCULARI DERYA CEBECİOĞLU VE DİLAY ÖZDEMİR