Ayancık'ta Fernas Bayırı'nda ters dönen otomobilde iki kişi yaralandı

Olayın meydana gelişi

Sinop'un Ayancık ilçesinde, Ayancık-Sinop yolunun 5. kilometresindeki Fernas Bayırı mevkisinde ıslak ve kaygan zeminde kontrolünü kaybeden bir otomobil yolun sağ tarafına savrularak ters döndü. Trafikte bulunan diğer birimler ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

Kazadaki kişiler ve durumları:

Kazada, sürücü S.U. ile araçta yolcu olarak bulunan Z.U. hafif şekilde yaralandı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışma ihtimaline karşı müdahalede bulunarak yaralıları otomobilden çıkardı. Yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri gerekli müdahaleyi yaparken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alıp kazayla ilgili tutanak tuttu.

Kazanın ıslak ve kaygan zeminden kaynaklanan kayma sonucu meydana geldiği belirtilirken, yetkililer sürücüleri benzer yol ve hava koşullarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNDE ISLAK VE KAYGAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKARAK TERS DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.