Dolar 49,9297 +0,04%
Euro 55,9111 +0,24%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.434,59 -0,57%
EUR/USD 1,1196 +0,13%
Brent Petrol 112,23 +1,29%
--°

Gaziosmanpaşa'da sağanak çöküntüye yol açtı, ulaşım güvenlik gerekçesiyle durduruldu

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde akşam sağanağı 1128 Sokak'ta 1 metrekarelik çökme oluşturdu; itfaiye ve belediye ekipleri yolu bariyerle kapattı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 05:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gaziosmanpaşa'da sağanak çöküntüye yol açtı, ulaşım güvenlik gerekçesiyle durduruldu

Gaziosmanpaşa'da sağanak sonrası yolda kısmi çökme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Karadeniz Mahallesi'nde ulaşımı etkileyen bir olaya neden oldu. Olay, saat 23.00 sıralarında 1128 Sokak üzerinde kaydedildi; yağışın etkisiyle yolda kısmi çökme oluştu.

gelişme ve müdahale:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde çökme alanının yaklaşık 1 metrekare büyüklüğünde olduğu belirlendi. Ekipler çevrede detaylı inceleme yaparak daha büyük bir göçük riskine karşı önlem aldı.

Olay yerinde bulunan yetkililer, alanın zemin durumunu değerlendirmek ve olası altyapı hasarını saptamak için çalışma başlattı. İlk müdahale güvenlik ve geçici önlemler üzerine odaklandı.

trafik ve güvenlik önlemleri:

Müdahale ekipleri, çökme meydana gelen bölgenin etrafına emniyet şeridi çekti ve bariyerlerle yolu trafiğe kapattı. Belediye ve zabıta ekipleri, yaya ve araç trafiğinin güvenliğini sağlamak üzere bölgedeki yönlendirmeleri düzenledi.

Yetkililer, alanda yapılacak daha ayrıntılı zemin ve altyapı incelemelerinin ardından açma çalışması başlatılacağını belirtti. Vatandaşların uyarılara uyması ve kapatılan güzergâhlardan uzak durması istendi.

GAZİOSMANPAŞA’DA SAĞANAK SONRASI YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

GAZİOSMANPAŞA’DA SAĞANAK SONRASI YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan semalarına duman yükseldi: hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
images

Sakaltutan mevkiinde devrilen tırın yükleri kara yoluna savruldu
images

Gece yarısı Çanakkale girişinde kaza: iki genç yaşamını yitirdi
images

Kayseri İncesu'da kayalıktan düşen otomobil dükkanların üzerine savruldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tercan'da cumhuriyet coşkusu meydanı doldurdu

Cumhuriyetin 103. yılı Erzincan'da doğa yürüyüşü ve iniş gösterisiyle kutlandı

Erzincan'da 103. yıl coşkusu resepsiyonla paylaşıldı

Erzincan'da cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek