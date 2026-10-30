Gaziosmanpaşa'da sağanak çöküntüye yol açtı, ulaşım güvenlik gerekçesiyle durduruldu

Gaziosmanpaşa'da sağanak sonrası yolda kısmi çökme

İstanbul Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Karadeniz Mahallesi'nde ulaşımı etkileyen bir olaya neden oldu. Olay, saat 23.00 sıralarında 1128 Sokak üzerinde kaydedildi; yağışın etkisiyle yolda kısmi çökme oluştu.

gelişme ve müdahale:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde çökme alanının yaklaşık 1 metrekare büyüklüğünde olduğu belirlendi. Ekipler çevrede detaylı inceleme yaparak daha büyük bir göçük riskine karşı önlem aldı.

Olay yerinde bulunan yetkililer, alanın zemin durumunu değerlendirmek ve olası altyapı hasarını saptamak için çalışma başlattı. İlk müdahale güvenlik ve geçici önlemler üzerine odaklandı.

trafik ve güvenlik önlemleri:

Müdahale ekipleri, çökme meydana gelen bölgenin etrafına emniyet şeridi çekti ve bariyerlerle yolu trafiğe kapattı. Belediye ve zabıta ekipleri, yaya ve araç trafiğinin güvenliğini sağlamak üzere bölgedeki yönlendirmeleri düzenledi.

Yetkililer, alanda yapılacak daha ayrıntılı zemin ve altyapı incelemelerinin ardından açma çalışması başlatılacağını belirtti. Vatandaşların uyarılara uyması ve kapatılan güzergâhlardan uzak durması istendi.

GAZİOSMANPAŞA’DA SAĞANAK SONRASI YOLDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ