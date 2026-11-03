Aydın Adnan Menderes Üniversitesi pekin'de uluslararası eğitim ağını genişletti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi pekin'de uluslararası tanıtım gerçekleştirdi:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen CACIE-CEE 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katılarak uluslararası akademik iş birliklerini ve eğitim olanaklarını tanıttı. Etkinlik, dünya genelinden çok sayıda üniversite ve yükseköğretim kurumunun temsil edildiği geniş bir platform sağladı ve Türkiye'den 52 üniversitenin rektörleri ile temsilcilerinin katılımına ev sahipliği yaptı.

ADÜ'yü fuarda Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz temsil etti. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal gibi yetkililerin de yer aldığı organizasyonda, ADÜ'nün uluslararasılaşma stratejileri ve eğitim fırsatları öne çıktı.

Katılım ve tanıtım faaliyetleri:

ADÜ, Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda oluşturulan "Study in Türkiye" pavilyonunda stant açarak lisans, lisansüstü ve değişim programlarına ilişkin bilgiler verdi. Üniversitenin sunduğu eğitim imkanları, uluslararası öğrenci desteği ve kurumsal iş birlikleri hakkında ziyaretçilere kapsamlı bilgi sağlandı. Stantta yürütülen bilgilendirme faaliyetleri, öğrenci adayları ve akademik paydaşlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı sundu.

Görüşmelerde ön plana çıkan konular:

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent başkanlığındaki heyet, fuar süresince farklı ülkelerden üniversite temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantılarda; öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin artırılması, ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi, akademik projelerin geliştirilmesi ve kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi gibi somut iş birliği alanları ele alındı. Görüşmeler, kısa ve orta vadede ortak programlar ile değişim imkanlarının artırılmasına yönelik adımlar atılmasına zemin hazırladı.

ADÜ'nün Pekin'deki varlığı, üniversitenin uluslararası profiline katkı sağlamayı ve eğitim programlarını uluslararası platformlarda görünür kılmayı hedefliyor. Fuar sonrası yürütülecek temasların, ilerleyen dönemde ortak projeler ve öğrenci hareketliliği açısından sonuçlar üretmesi bekleniyor.

ADÜ, PEKİN’DE ULUSLARARASI EĞİTİM FUARI’NDA YER ALDI