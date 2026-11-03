Dolar 49,9926 +0,03%
Euro 56,0000 +0,13%
Bist 10.932,29 -0,27%
Altın Gram 6.279,71 -1,58%
EUR/USD 1,1196 +0,04%
Brent Petrol 106,98 +2,11%
--°

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi pekin'de uluslararası eğitim ağını genişletti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, CACIE-CEE 2026'de 'Study in Türkiye' pavilyonunda yer alarak Pekin'de akademik programları, eğitim fırsatları ve iş birliklerini tanıttı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi pekin'de uluslararası eğitim ağını genişletti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi pekin'de uluslararası tanıtım gerçekleştirdi:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen CACIE-CEE 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katılarak uluslararası akademik iş birliklerini ve eğitim olanaklarını tanıttı. Etkinlik, dünya genelinden çok sayıda üniversite ve yükseköğretim kurumunun temsil edildiği geniş bir platform sağladı ve Türkiye'den 52 üniversitenin rektörleri ile temsilcilerinin katılımına ev sahipliği yaptı.

ADÜ'yü fuarda Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Yılmaz temsil etti. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal gibi yetkililerin de yer aldığı organizasyonda, ADÜ'nün uluslararasılaşma stratejileri ve eğitim fırsatları öne çıktı.

Katılım ve tanıtım faaliyetleri:

ADÜ, Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda oluşturulan "Study in Türkiye" pavilyonunda stant açarak lisans, lisansüstü ve değişim programlarına ilişkin bilgiler verdi. Üniversitenin sunduğu eğitim imkanları, uluslararası öğrenci desteği ve kurumsal iş birlikleri hakkında ziyaretçilere kapsamlı bilgi sağlandı. Stantta yürütülen bilgilendirme faaliyetleri, öğrenci adayları ve akademik paydaşlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı sundu.

Görüşmelerde ön plana çıkan konular:

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent başkanlığındaki heyet, fuar süresince farklı ülkelerden üniversite temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantılarda; öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin artırılması, ortak bilimsel araştırmaların yürütülmesi, akademik projelerin geliştirilmesi ve kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi gibi somut iş birliği alanları ele alındı. Görüşmeler, kısa ve orta vadede ortak programlar ile değişim imkanlarının artırılmasına yönelik adımlar atılmasına zemin hazırladı.

ADÜ'nün Pekin'deki varlığı, üniversitenin uluslararası profiline katkı sağlamayı ve eğitim programlarını uluslararası platformlarda görünür kılmayı hedefliyor. Fuar sonrası yürütülecek temasların, ilerleyen dönemde ortak projeler ve öğrenci hareketliliği açısından sonuçlar üretmesi bekleniyor.

ADÜ, PEKİN’DE ULUSLARARASI EĞİTİM FUARI’NDA YER ALDI

ADÜ, PEKİN’DE ULUSLARARASI EĞİTİM FUARI’NDA YER ALDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl’de uluslararası ticarette nitelikli işgücü yetiştirme programı başladı
images

Genç kuaför adayları huzurevinde saç, cilt ve tırnak bakımı yaptı
images

Okullarda güvenlik bilinci: Sinop’ta öğrencilere polis eğitimleri
images

Kütahya'da dijital gönüllülüğün yeni adresi 'İyilik Var' tanıtıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karayolunda tehlikeli oyun: otomobil defalarca kamyonun önünde fren yaptı

Zonguldak'tan tek sağlık çağrısı: insan, hayvan ve çevre birlikte korunmalı

Süpermarketten pantolonlarına kilolarca peynir gizleyen çiftin Eyüpsultan'daki rahat tavrı kamerada

Tavşanlı'da minibüsün arkadan çarptığı akülü engelli aracı sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı