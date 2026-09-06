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Aydın BBSK'nin yeni hamlesi: Maria Koleva ile smaç hattı güçleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon için Bulgar smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı; kulüp iddialı bir sezon hedefliyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydın BBSK'nin yeni hamlesi: Maria Koleva ile smaç hattı güçleniyor

Aydın BBSK'de yeni smaçör resmi:

Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Bulgar smaçör Maria Koleva ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi açıklamasında oyuncuya "Hoş geldin Maria Koleva!" denildi ve mavi-beyaz formayla unutulmaz zaferler dileği iletildi.

Takıma katkısı ve beklentiler:

Smaçör pozisyonunda görev alacak Koleva'nın kadroya dahil olması, hücum hattında derinlik ve alternatif seçenek sağlayacak. Kulübün açıklaması, oyuncudan sezon boyunca somut katkılar beklendiğini gösterirken, uyum süreci tamamlandığında takımın hücum varyasyonlarında artış bekleniyor.

Sezon planlamasında yeri:

Bu transfer, Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yeni sezon planlaması kapsamında duyuruldu. Bir yıllık anlaşma kulübün kısa vadeli hedeflerine odaklandığını işaret ederken, Koleva'nın mavi-beyaz forma altında geçireceği dönem hem sportif hem de takım içi denge açısından yakından takip edilecek.

KADINLAR VOLEYBOL 1. LİGİ EKİPLERİNDEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI...

KADINLAR VOLEYBOL 1. LİGİ EKİPLERİNDEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, YENİ SEZON KADRO YAPILANMASI KAPSAMINDA SMAÇÖR MARİA KOLEVA İLE SÖZLEŞME İMZALADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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