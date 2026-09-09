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Oslo'da binlerce kişi 5. Harald için vedalaştı

Norveç Kralı 5. Harald, 28 Ağustos'ta hemolitik anemi nedeniyle vefat etti; Oslo'daki cenaze törenine binlerce kişi ve yabancı konuklar katıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 18:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Oslo'da binlerce kişi 5. Harald için vedalaştı

Oslo'da son uğurlama:

Norveç Kralı 5. Harald, hemolitik anemi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 28 Ağustos’ta hayatını kaybetti. 89 yaşında vefat eden kral için Oslo’da düzenlenen cenaze töreni ülke genelinde saygı duruşu ve kilise çanlarının çalınmasıyla başladı. Tören, yerel saatle 13.00’te ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşuyla başlatıldı; saygı duruşu başlangıcında ve sonunda kiliselerin çanları üç kez çaldı.

Törenin akışı ve katılımcılar:

Kralın naaşı Kraliyet Sarayı’ndan çıkarılarak tören alayı eşliğinde top arabası ile Oslo Katedrali’ne götürüldü. Güzergâh boyunca binlerce kişi toplanarak Kral Harald’a son görevini yerine getirdi. Törene kraliyet ailesi üyeleri, yabancı kraliyet mensupları ve dünya liderleri katıldı. Aralarında Prens William, Danimarka Kralı Frederik X ve Kraliçe Mary, İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf, İspanya Kralı VI. Felipe, Hollanda Kralı Willem-Alexander, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yer aldı.

Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ve Başbakan Jonas Gahr Store tören sırasında anma konuşmaları yaptı. Oslo Katedrali’ndeki resmi törenin ardından, kraliyet ailesi ve davetliler için Akershus Kalesi’ndeki Saray Şapeli’nde daha özel bir anma gerçekleştirildi.

Defin ve ardılı süreç:

Kral Harald’ın naaşı Saray Şapeli’ndeki kraliyet mezarlığına defnedildi. Defin işleminin tamamlanmasının ardından yarıya indirilen Norveç bayrakları yeniden göndere çekildi ve ülke genelinde bir saat boyunca kilise çanları çalmaya devam etti; bu uygulama cenaze töreninin sonlandığını bildirmeyi amaçladı.

Kral 5. Harald, 17 Ocak 1991 tarihinde babasının ölümüyle tahta geçmiş ve Avrupa’nın en uzun süre görevde kalan hükümdarlarından biri olmuştu. İlerleyen yıllarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Harald, hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi görüyordu; bu dönemde Şubat ayında Tenerife’de enfeksiyon ve dehidrasyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ayrıca 2024’te Malezya tatili sırasında rahatsızlanarak kendisine kalp pili takılmıştı.

Kralın vefatının ardından oğlu Veliaht Prens Haakon, kabineyle olağanüstü toplantı yaparak Kral 8. Haakon adıyla ülkenin yeni hükümdarı oldu ve böylece taht devri resmiyet kazandı.

NORVEÇ’TE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 89 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN NORVEÇ KRALI 5. HARALD SON...

NORVEÇ’TE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 89 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN NORVEÇ KRALI 5. HARALD SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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