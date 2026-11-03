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İki asırlık konakta Anadolu misafirperverliğinin izleri

Yozgat'ın Çiğdemli beldesindeki 'Hocanın Mehmet'in Odası' adlı 150–200 yıllık konak, tavan işlemeleri ve köy misafirperverliğini günümüze taşıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İki asırlık konakta Anadolu misafirperverliğinin izleri

Yozgat'ta geçmişin izlerini taşıyan konak

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Çiğdemli beldesi Duralidayılı Mahallesi’ndeki ve halk arasında 'Hocanın Mehmet'in Odası' olarak anılan yaklaşık iki asırlık konak, koruduğu ahşap işçilik ve sürdürülen geleneklerle dikkat çekiyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine geçen yapı, tavanındaki özel süslemeler nedeniyle yerel ve tarihi değer taşıyor.

Tavan süslemeleri ve ustanın izi:

Konağın tavanında, dönemin ustalık izlerini gösteren ahşap işlemeler, Kur'an ayetleri ve özlü sözler yer alıyor. Yapının ahşap işçiliğini dönemin marangozlarından Hacı Ömer Usta'nın gerçekleştirdiği belirtiliyor. Tavanın ortasında ise eskiden lambaların asıldığı ahşap bir göbek bulunuyor. Bu detaylar, konağın yalnızca barınma mekânı olmadığını; aynı zamanda zanaat ve inanç kültürünün bir belgesi olduğunu ortaya koyuyor.

Köy odası geleneği ve misafir ağırlama:

Mahalle sakinlerinden 79 yaşındaki Emine Alıç, köy odalarının yıllarca nasıl kullanıldığına dair anılarını aktarıyor. Alıç, çevre köylerden gelen pazarcıların çarşamba ve cuma günleri konakta konaklayıp ertesi gün pazara gittiklerini, ev sahiplerinin misafirlere yatak ve yiyecek sağladığını anlatıyor. "Eskiden misafirler gelirdi, cirit ve güreş olurdu" sözleri, köy yaşamındaki sosyal ritüellerin canlılığını gösteriyor.

Torun Yasin Alıç ise konağın tarihçesinden bahsediyor: Burası 150–200 yıllık bir geçmişe sahip, daha önce iki katlı olduğu; ancak güncel yapının 1960 yılında dedesi tarafından duvar ustası ve ahşap ustasına yaptırıldığını aktarıyor. Konak alt katında atlık, üst katında ise misafirlerin kaldığı oda düzeninin olduğunu söylüyor.

Köy odalarının rolüne dair anlatılanlar; buğday hasadı sonrası odaların açılması, komşuların ve pazara gidenlerin bir gün önceden konaklaması, hayvanların bağlanıp yemlenmesi gibi pratiğe dayalı ayrıntılarla zenginleşiyor. Bu gelenekler, bölgedeki ailelerin ve sülalelerin geçmişteki yaşam ritüellerini nasıl sürdürdüğünü gözler önüne seriyor.

Günümüzde konak Vakıflar Genel Müdürlüğü idaresinde bulunuyor; yapıdaki çamur sıva, duvarlardaki çatlaklar ve müdahale kısıtları gibi koruma gerektiren durumlar mevcut. Yerel sakinler tavanın ve ahşap yazıların korunmasının, konağın tarihî değerinin anlaşılmasında belirleyici olduğunu vurguluyor.

Sonuç olarak, Duralidayılı Mahallesi'ndeki bu konak hem ustalık eseri tavan işlemeleriyle hem de canlı misafirperverlik anılarıyla bölge kültürünün somut bir temsilcisi olarak öne çıkıyor.

EMİNE ALIÇ

EMİNE ALIÇ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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