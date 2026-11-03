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Kardeşliğin nakışları: Harı Bülbülden laleye kültür köprüsü

Bursa'da açılan Harı Bülbülden Laleye sergisi, Türk ve Azerbaycan ortak mirasını kadın el sanatlarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2-8 Kasım'da öne çıkarıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kardeşliğin nakışları: Harı Bülbülden laleye kültür köprüsü

Harı Bülbülden Laleye sergisi kültürel bağları görünür kılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ortak kültürel mirası ve geleneksel el sanatlarını ön plana çıkarmak amacıyla Harı Bülbülden Laleye Kardeşlik Bağları-Türk Azerbaycan Kadınları El İşleri Sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergi, iki ülke arasındaki tarihî ve toplumsal bağların somut örneklerle aktarılmasına hizmet ediyor.

Organizasyon ve katılımcılar:

Sergi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Azerbaycan İnovasyon Dayanışma Derneği iş birliğinde gerçekleştirildi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’yı temsilen Başkan Vekilleri Kevser Öztürk ve Numan Çakır katıldı. Ayrıca AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten de törede yer aldı.

Etkinlikte konuşma ve destek veren isimler arasında Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyevi, Bursa Azerbaycan İnovasyon ve Dayanışma Derneği Başkanı Latife Nahdaliyeva, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Perviz Memmedzade ve Bursa İl Göç İdaresi Başkanı Haşim Özcan yer aldı.

Geleneksel el sanatlarına vurgu:

Sergide Harı Bülbül ve lale gibi semboller üzerinden iki ülkenin ortak değerleri ön plana çıkarıldı. Etkinlik, kadın emeğinin kültürel değerlerin korunmasındaki ve gelecek nesillere aktarılmasındaki rolünü vurguluyor. Organizasyonun düzenleyicileri, bu tür buluşmaların kültürel etkileşimi güçlendirdiğini ve el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunduğunu belirtti.

Sergi, 2-8 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilecek ve kültürel mirasın hem yerel hem de uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırmayı amaçlayacak şekilde tasarlandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’IN ORTAK KÜLTÜREL MİRASINI, GELENEKSEL EL...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’IN ORTAK KÜLTÜREL MİRASINI, GELENEKSEL EL SANATLARINI VE TARİHİ BAĞLARINI TANITMAK AMACIYLA 'HARI BÜLBÜLDEN LALEYE KARDEŞLİK BAĞLARI-TÜRK AZERBAYCAN KADINLARI EL İŞLERİ SERGİSİ'Nİ SANATSEVERLERLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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