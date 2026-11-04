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Hatay'da sabah yağışı yolları göle çevirdi, itfaiye ekipleri sürücülere yardım etti

Hatay'da sabah başlayan kuvvetli yağış yolları göle çevirdi; birçok sürücü mahsur kaldı, itfaiye ekipleri yardım etti. Yağış gün boyu sürecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:31

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hatay'da sabah yağışı yolları göle çevirdi, itfaiye ekipleri sürücülere yardım etti

Hatay'da yağış yolları göle çevirdi

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Aralıklarla devam eden yağmur özellikle kıyı kesimlerinde yoğunlaşırken zaman zaman iç bölgelere de sirayet etti. Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının verildiği kentte, bazı yollar su birikintileri nedeniyle adeta göle döndü.

etkili olduğu bölgeler:

Kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağış, şehir içi bağlantı yollarında ve alçakta kalan yollarda birikintilere yol açtı. Sürücüler derin su birikintileriyle karşılaşırken, ilerlemekte güçlük çeken araçlar trafiği yavaşlattı ve bölgesel aksamalara neden oldu.

mahsur kalan sürücüler ve müdahale:

Yollarda kalan bazı araç sahiplerinin yardım çağrısına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesine yardımcı olurken, yoğunluk yaşanan noktalarda trafik kontrollü sağlandı. Yetkililer, yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.

HATAY&#039;DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

HATAY'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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