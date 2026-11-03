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Aydın şehir hastanesine iki yeni uzman hekim katıldı

Aydın Şehir Hastanesi'ne gastroenteroloji ve anesteziyoloji-reanimasyon uzmanları atandı; vatandaşlar muayene randevularını MHRS, e-Nabız veya ALO 182'den alabilir.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın şehir hastanesine iki yeni uzman hekim katıldı

Aydın Şehir Hastanesi kadrosu güçlendi:

Aydın Şehir Hastanesi bünyesine iki yeni uzman hekim katıldı. Hastane yönetiminin açıklamasına göre Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Batuhan Başpınar ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Halil Ertuğrul Çöplüoğlu görevlerine başladı. Yönetim iki hekimi yeni görevlerinde tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

Hasta randevu ve erişim bilgileri:

Vatandaşlar yeni hekimlerden muayene randevusu almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni kullanabilecek. Randevu almak isteyenler MHRS internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilecek ya da ALO 182 hattını arayarak randevu oluşturabilecek.

e-Nabız ile bağlantı seçeneği:

Ayrıca kullanıcılar e-Nabız hizmeti üzerinden MHRS sistemine bağlanarak randevu işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Hastane, bu kanallar sayesinde vatandaşların daha hızlı ve düzenli erişim sağladığını belirtti.

Hastane yönetimi, yeni uzman hekimlerin katılımıyla hasta hizmetlerinde çeşitliliğin ve uzmanlık kapasitesinin artacağını vurguladı. Randevu almak isteyenlerin MHRS ve e-Nabız erişimlerini güncel tutmaları önerildi.

AYDIN (İHA) - AYDIN ŞEHİR HASTANESİ&#039;NDE GASTROENTEROLOJİ İLE ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON...

AYDIN (İHA) - AYDIN ŞEHİR HASTANESİ'NDE GASTROENTEROLOJİ İLE ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BRANŞLARINDA GÖREV YAPMAK ÜZERE İKİ YENİ UZMAN HEKİM GÖREVE BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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