Kahramanmaraş'ta prostatik üretraya uzanan bilye taneleri ameliyatla çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta nadir görülen üretra vakası başarıyla tedavi edildi

Orta Afrika'da çalışan bir Türk işçi, penisinin iç kısmında yabancı cisim bulunduğunu ve ciddi şikayetler yaşadığını belirterek Sular Akademi Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Sünbül'e telefonla ulaştı. Doktorun muayene çağrısının ardından hasta 4 gün sonra polikliniğe geldi ve yapılan fizik muayene sonrası radyolojik görüntülemeye yönlendirildi.

muayene ve görüntüleme:

Çekilen filmde, idrar kanalının prostat bölümüne kadar uzanan, bilye şeklinde yabancı cisim tespit edildi. Muayene sırasında penisin iç kısmında çok geride, el ile hissedilebilecek şekilde cisimler saptanmıştı. Görüntülemede tespit edilen yabancı cisimlerin prostatik üretraya kadar uzandığı belirlendi ve hasta acil olarak operasyona alındı.

ameliyat süreci ve takip:

Operasyonda idrar kanalının derinliklerine kadar ulaşan ve penisin içinde yer alan 15-20 tane bilye şeklinde yabancı cisim özel aletlerle çıkarıldı. Op. Dr. Orhan Sünbül, müdahalenin ardından hastanın rahat idrar yapmaya başladığını ve enfeksiyon riskine karşı antibiyotik tedavisi başlandığını belirtti. Hastaya uygulanan tedavi sonrası durumunda hızlı düzelme görüldü ve hasta aynı gün taburcu edildi.

Dr. Sünbül, vakayı değerlendirirken hastanın telefonla başvurusunun ardından hızlı aksiyon alındığını ve uygun görüntüleme ile cerrahi müdahalenin erken aşamada yapıldığını vurguladı. Çıkarılan küresel cisimlerin tespit tanelerinden büyük olduğu, giriş yolu ve yerleşim yerine göre cerrahi planlamanın önemli olduğu bildirildi. Hasta taburcu edildikten sonra tekrar yurt dışına çalışmaya gitmek üzere ayrıldı.

ORTA AFRİKA'DAN KAHRAMANMARAŞ'A GELEN BİR HASTANIN İDRAR YAPAMAMA ŞİKAYETİ ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN AMELİYATTA, İDRAR KANALINDAN BİLYE BÜYÜKLÜĞÜNDE YABANCI CİSİM ÇIKARILDI. YAPILAN OPERASYON SONUCU HASTA SAĞLIĞINA KAVUŞTU.