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Aydın siyasetinde etkinlik ölçümünde Özlem Çerçioğlu öne çıktı

7-9 Eylül 2026'da Aydın'da 1.300 seçmenin katıldığı ankette yüzde 51,6 ile Özlem Çerçioğlu, kent siyasetinde ilk sıraya yerleşti.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 19:45

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Aydın siyasetinde etkinlik ölçümünde Özlem Çerçioğlu öne çıktı

Özlem Çerçioğlu, Aydın siyasetinde en yüksek etki puanını aldı

Aydın genelinde 7-9 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 51,6 ile kent siyasetinde kararları, tartışmaları ve seçmen eğilimlerini en fazla etkileyen isim olarak öne çıktı. Çalışma, katılımcıların algılarına dayalı olarak siyasi etkileyi ölçmeyi amaçladı.

Anketin sonuçları:

Araştırmada ikinci sırada AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yer aldı ve etkisi yüzde 37,8 olarak kaydedildi. Üçüncü sırada Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan yüzde 29,4 ile yer alırken, dördüncü sırayı Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül yüzde 17,8 ile aldı. Listeyi, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yüzde 15,6 ile takip etti. Bu sıralama, katılımcıların hangi isimlerin gündem belirlemede ve seçmen eğilimlerini şekillendirmede etkili olduğunu algıladıklarını gösteriyor.

Yöntem ve kapsam:

Çalışma özel bir araştırma firması tarafından bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle yapıldı. Örneklem 1.300 seçmenden oluştu, örneklemin yaş, cinsiyet ve ilçe kotlarına göre dengelendiği ve sonuçların yüzde 95 güven aralığında değerlendirildiği belirtildi. Katılımcılara, "Aydın siyasetinde kararları, tartışmaları ve seçmen eğilimlerini en fazla etkileyen siyasetçiler kimlerdir?" sorusu sorularak etki algısı ölçüldü.

Sonuçlar, kentteki siyasi aktörlerin kamuoyu üzerindeki algılanan ağırlığını ortaya koyuyor ve yerel yönetim ile milletvekillerinin etkisinin seçmen nezdinde nasıl farklılaştığına dair bir gösterge sunuyor. Araştırma, Aydın siyasetinin mevcut dinamiklerine dair bir fotoğraf veriyor ancak algı temelli bir ölçüm olduğu için doğrudan oy tercihlerine ilişkin kesin çıkarımlar yapmaktan kaçınmak gerekiyor.

AYDIN’DA BİN 300 SEÇMENLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMADA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM...

AYDIN’DA BİN 300 SEÇMENLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMADA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, YÜZDE 51,6’LIK ETKİ ORANIYLA SİYASİ KARARLAR, KAMUOYU VE SEÇMEN EĞİLİMLERİNDE KENTİN EN ETKİLİ SİYASİ AKTÖRÜ OLARAK BİRİNCİ SIRADA YER ALDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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