Gençler diplomasi atölyesinde uzmanlarla buluşuyor

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları diplomasi atölyesini başlattı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Diplomasi Atölyesi programı İstanbul İl Başkanlığı'nda başladı. Program, gençlerin uluslararası gelişmeleri takip etmelerini, dış politika yaklaşımlarını farklı perspektiflerden değerlendirmelerini ve Türkiye'nin diplomasi vizyonunu alanında uzman isimlerden dinlemelerini amaçlıyor.

Atölyenin kapsamı:

Program dört hafta sürecek ve siyaset, diplomasi, akademi, medya ile sivil toplum alanlarından katılımcıları bir araya getirecek. "Bölgede lider, globalde söz sahibi Türkiye’nin diplomasi vizyonu" ana teması etrafında şekillenen atölyede insani diplomasi, arabuluculuk diplomasisi, ikili ilişkiler, Afrika'nın jeopolitiği ve "Türkiye Yüzyılı" perspektifi gibi başlıklar ele alınacak. Ayrıca farklı ülkelerin konsolos ve başkonsoloslarının katılımıyla katılımcılar, dış politika yaklaşımlarını doğrudan diplomatik temsilcilerden dinleme fırsatı bulacaklar.

İlk haftanın oturumları ve açılış konuşmaları:

Atölye, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta Özdemir, katılımcılara hitaben şu ifadeleri kullandı: "Yeni nesil siyasetçilerin bu program vesilesiyle geleceğe yelken açmasını ve güzel işlere imza atmasını sağlayacak bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu programlar; ufuk çizen, hedef ortaya koymamıza vesile olan ve hedeflerimizin ardında yürüyeceğimiz bir yolu işaret eden programlardır. Katılımcılara baktığımda, ülkenin hem siyasi hem bürokratik anlamda çok önemli işlere imza atmış, çok önemli deneyimleri olan; işi sadece pratikte değil bizzat teoride de hayata geçirmiş çok değerli isimlerin var olduğunu gördüm. Ülkemizin diplomasi alanında, Cumhuriyet tarihimizin en önemli destanlarından birini yazdığı bir dönemin içerisindeyiz. Liderimizin de aslında tüm dünyaya diplomasi dersi verdiği bir dönemdeyiz. Çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tarihi liderlik yaptığı sürecin içerisinde bizler de hep birlikte yer alıyoruz".

Açılışın ardından İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ve Sudan Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan gençlerle buluştu. ICYF Başkanı Ayhan, "Gençlik Diplomasisi: İslam Dünyasından Küresel Etkiye" başlıklı oturumda gençlerin bölgesel ve küresel iş birliğindeki rolünü tartıştı. Zeliha Sağlam "Afrika’da Tanınma, Kalkınma ve Yeni Diplomasi" oturumunda Afrika'nın yükselen potansiyelini ve Türkiye–Afrika ilişkilerinin dinamiklerini ele aldı. Sudan Başkonsolosu Hassan ise "Sudan Perspektifinden Afrika’yı Anlamak: Tarih, Jeopolitik ve Güncel Dinamikler" başlıklı oturumla bölgenin tarihî ve güncel meselelerini aktardı.

Gelecek oturumlar ve katılımcılar:

Atölyenin ilerleyen haftalarında siyaset, diplomasi, insani yardım ve sivil toplum alanından önemli isimler gençlerle tecrübelerini paylaşacak. Program kapsamında AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, YTB Başkanı Abdülhadi Turus, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım gibi isimlerin konuşmaları planlanıyor. Bu katılım, atölyenin farklı disiplinleri bir araya getirerek gençlerin diplomasi ve dış politika alanındaki farkındalığını artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Program, gençlerin akademik ve pratik bilgi ile doğrudan temas kurmasını sağlayacak oturumlar aracılığıyla, dış politika tartışmalarına yeni nesil perspektiflerin katılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Düzenleyenler, atölyenin katılımcılara hem ufuk açıcı hem de kariyer yönlendirici bir deneyim sunması beklentisini vurguyor.

AK PARTİ İSTANBUL İL GENÇLİK KOLLARI’NIN HAYATA GEÇİRDİĞİ "DİPLOMASİ ATÖLYESİ"NDE GENÇLER, DÖRT HAFTA BOYUNCA SİYASET, DİPLOMASİ VE SİVİL TOPLUM DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLERLE BİR ARAYA GELECEK.