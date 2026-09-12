Marmaris belediye başkanı Yeni Parti'ye katıldı

Marmaris'te yeni siyasi yönelim

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı. Katılım töreninde Ünlü'nün rozetini, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla milletvekili Gizem Özcan taktı. İlçe siyasetinde dikkat çeken bu adım, Ünlü'nün gündemini yerel hizmetlere odaklama vurgusuyla birlikte gerçekleşti.

Tören ve rozet takma anı:

Yeni Parti'ye katılım dolayısıyla düzenlenen rozet takma töreni, parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, partililer ve Ünlü'nün ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törenin sonunda Başkan Ünlü, siyasete ilk başladığı dönemde kendisine ilk rozetini takan babası Muhammed Ünlü ve annesi Şennur Ünlü'e de Yeni Parti rozeti taktı. Katılımcılarla verilen toplu fotoğrafla program sona erdi.

Ünlü'nün açıklamaları ve yerel öncelikler:

Parti değişikliğinin bir kopuş olarak yorumlanmaması gerektiğini belirten Ünlü, "Bugün bizim için bir ayrılış günü değildir. Aksine bugün, daha da bütün olmamız gerektiğinin inancıyla, ayrışmadan, değerlerimize olan bağlılığımızla verdiğimiz bu karar, siyasi yolculuğumuzun devamıdır" sözleriyle kararını açıkladı. Ünlü, belediye başkanı olarak sorumluluğunun tüm Marmaris'e karşı olduğunu vurgulayarak, kentin sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan, Marmaris'in 12 ay yaşayacak bir kent olması hedefiyle çalışmalarını sürdüreceğini belirtti ve belediyenin kapılarının herkese açık olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Ayrıca merkezi hükümet, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve devletin diğer kurumlarıyla iş birliği içinde Marmaris'in menfaatleri doğrultusunda görüşmelerin süreceğini söyledi.

Bu gelişme, yerel yönetim ve parti dengeleri açısından takip edilecek bir adım olarak öne çıkıyor; Ünlü'nün vurguladığı hizmet odaklı söylem, yeni siyasi çevre içinde de yerel taleplerin önceleneceğini işaret ediyor.

ACAR ÜNLÜ CHP'DEN İSTİFA EDEREK YENİ PARTİ'YE KATILDI