Osmaniye'de Yılmaz: siyasi istikrarla terörün izini sileceğiz

Osmaniye programı ve temaslar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Osmaniye'de valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve belediye ziyaretlerinde bulunarak kentte yürütülen hizmetler ve projeler hakkında bilgi aldı. Valilik önünde törensel karşılama ve tören mangasını selamlayan Yılmaz, valilikte Şeref Defteri'ni imzaladı ve bölge yetkililerinden yürütülen çalışmalarla ilgili brifing aldı.

Valilik ziyaretinin ardından gerçekleşen Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya gelen Yılmaz, daha sonra Osmaniye Belediyesini ziyaret ederek yerel yönetimin yürüttüğü işleri inceledi. Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen Osmaniye İş Dünyası ve STK Buluşması'nda iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine seslendi.

milli gelir ve ekonomik hedefler

Yılmaz, ekonomik verileri değerlendirirken 2002 yılına atıf yaparak ülkenin ekonomik dönüşümünü özetledi: "2002 yılında 238 milyar dolar olan milli gelirin bu yıl 1,8 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz." Ekonomiyle siyaset arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekerek siyasi istikrarın ekonomik istikrarın ön koşulu olduğunu belirtti.

Yılmaz, ihracat ve turizm gelirlerine ilişkin somut rakamlar verdi: "İhracatımız 280 milyar dolar seviyesine ulaştı, yıl sonunda daha da artacak. Sadece turizm gelirlerimiz bu yıl 65 milyar doları bulacak. Mal ve hizmet ihracatı toplamı olarak bu sene 400 milyar doları aşacağız." Bu verileri ülkenin son 23 yılda yakaladığı siyasi istikrarla ilişkilendirdi.

vesayet, terör ve Türkiye Yüzyılı hedefi

12 Eylül darbesinin yıl dönümü bağlamında yaptığı değerlendirmede Yılmaz, milli iradeye yönelik müdahalelerin ülkeye ağır bedeller ödettiğini ifade etti. "Milli iradeye karşı bir kalkışma varsa bunun arkasında mutlaka gayri millî güçler vardır" diyerek geçmişte yaşanan müdahalelerin ekonomik ve toplumsal kayıplara yol açtığını vurguladı.

Yılmaz, darbe deneyimlerinden sonra 15 Temmuz sonrası oluşan yeni duruma dikkat çekerek, "Onlar olmasa az önce bahsettiğim rakamlar belki çok daha farklı noktalara gidecekti. Bugün bir taraftan da 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız inşallah. Terörün bir sebebinin de vesayetçi odaklar olduğunu unutmamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında aynı zamanda terörün ekonomik maliyetine işaret eden Yılmaz, "Bir hesaba göre en az 2,3 trilyon dolar ülkemize maliyeti oldu" dedi ve bu kaynakların kalkınmaya yönlendirilmesinin ülkeyi farklı bir noktaya taşıyacağını kaydetti.

Yılmaz, hedefledikleri "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu da gündeme getirerek, bu sürecin Cumhur İttifakı liderliğinde, Meclis ve toplumun geniş desteğiyle ilerlediğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkısına değinerek Meclis'in bu sürece 467 oyla güçlü destek verdiğini söyledi.

Kapanışında Yılmaz, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademinin ortak çalışması çağrısında bulunarak, "Son 25 yılda sağlam bir zemin oluştu. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmemiz lazım" dedi ve sürecin hem siyaset hem de ekonomi açısından önemini tekrar vurguladı.

CEVDET YILMAZ: "VESAYETTEN KURTULDUK, TERÖRDEN DE KURTULACAĞIZ"