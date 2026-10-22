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Aydın valisi uygulama sahalarında sürdürülebilir tarımı yerinde değerlendirdi

Vali Dr. Osman Varol, ADÜ Ziraat Fakültesi'nin Koçarlı'daki uygulama alanlarında hayvancılık, süt işleme ve bitkisel üretim projelerini inceledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın valisi uygulama sahalarında sürdürülebilir tarımı yerinde değerlendirdi

ziyaretin amacı ve kapsamı:

Vali Dr. Osman Varol, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi'ni ziyaret ederek fakültede yürütülen akademik çalışmalar, sürdürülebilirlik projeleri ve tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret, Koçarlı ilçesindeki uygulama sahalarında yapılan çalışmaları yerinde görmek ve üniversite ile il düzeyinde iş birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Vali Varol, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen'e iade-i ziyarette bulunarak, fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleri ve tarımda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik çabaları üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede ayrıca yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı projeler ele alındı.

uygulama alanlarında yapılan incelemeler:

Ziyaret kapsamında Vali Varol, fakültenin uygulama alanlarını gezerken sahadaki üretim ve tesisleri yakından inceledi. Sahada ön plana çıkan birimler arasında hayvancılık tesisi, süt işleme tesisi ve bitkisel üretim alanları yer aldı. Bu birimler, hem öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sunuyor hem de bölgesel üretime yönelik uygulamalı araştırma ve pilot çalışmaların yürütüldüğü merkezler olarak işlev görmektedir.

eğitim, araştırma ve sürdürülebilirlik vurgusu:

Görüşmelerde ve saha incelemelerinde, fakültenin tarım eğitimiyle üretim arasındaki köprüyü güçlendirme hedefi dikkat çekti. Vali Varol, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasının hem yerel ekonomiye hem de çevresel hedeflere katkı sağlayacağını belirtti. Fakültenin yeşil dönüşüm projeleri, kaynak verimliliği ve katma değeri yüksek üretim modellerine yönelik çabalarını değerlendirdi.

Uygulama alanlarındaki inceleme, akademik çalışmaların sahayla buluştuğu noktaları görünür kıldı; bu sayede öğrencilerin pratik deneyim kazanması, üreticilerle bilgi paylaşımı ve bölgesel tarımsal gelişime katkı sağlanması hedefleniyor. Ziyaret, üniversite ve yerel yönetim arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik somut adımların tartışıldığı bir platform olarak kayda geçti.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) ZİRAAT FAKÜLTESİ&#039;Nİ ZİYARET EDEREK...

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) ZİRAAT FAKÜLTESİ'Nİ ZİYARET EDEREK FAKÜLTEDE YÜRÜTÜLEN AKADEMİK ÇALIŞMALAR, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ VE TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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