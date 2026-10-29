gemlik'te denize taşınan cumhuriyet coşkusu:

Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınu teknelerini ve kayıklarını Türk bayraklarıyla süsleyerek kutladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ülke genelinde meydanlarda kutlanırken, Gemlik'te bu coşku denize taşındı.

kooperatifin organizasyonu:

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kooperatif üyeleri teknelerini ve kayıklarını bayraklarla donattı. Kooperatif Başkanı Hüseyin Dalarel, balıkçıların günün anlamına yakışır bir kutlama turu gerçekleştirdiğini belirtti ve denizciler olarak Cumhuriyet ruhunu körfeze taşımaktan gurur duyduklarını ifade etti.

kortej ve halkın ilgisi:

Tekne ve kayıklardan oluşan kortej kıyıdaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gemlik Körfezi'nde düzenlenen bu deniz turu, kıyıda ve denizde izleyenlere renkli görüntüler sundu; balıkçılar ve kent sakinleri Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı.

Gemlik'te tekne ve kayıklar Türk bayraklarıyla donatıldı, Cumhuriyet Bayramı kutlandı