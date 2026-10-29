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Osmangazi köprüsü'nde adım adım Cumhuriyet koşusu

Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenen Cumhuriyet koşusu, katılımcıları buluşturarak Cumhuriyet coşkusunu köprü üzerinde yaşattı; etkinlikte birlik mesajı verildi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Osmangazi köprüsü'nde adım adım Cumhuriyet koşusu

Osmangazi köprüsü'nde Cumhuriyet koşusu

Osmangazi Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen Cumhuriyet koşusu, farklı yaş ve seviyelerden katılımcıları bir araya getirerek hem spor hem de anma amaçlı bir buluşma sağladı. Etkinlik, köprünün simgesel atmosferinde katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu.

etkinliğin amacı:

Koşu, Cumhuriyet ruhunu canlı tutmayı ve toplumda birlik duygusunu güçlendirmeyi hedefledi. Katılımcılar, spor etkinliği vasıtasıyla anma ve kutlama duygularını paylaşırken, köprünün geçici olarak spor alanına dönüştürülmesi sembolik bir anlam taşıdı.

katılım ve atmosfer:

Etkinlikte yürüyenler, koşucular ve aileler bir aradaydı; izleyiciler köprü kenarından etkinliği takip etti. Atmosfer genel olarak coşkulu ve saygılıydı; katılımcılar arasında dayanışma ve kutlama hissi öne çıktı. Güvenlik ve düzenlemeler çerçevesinde etkinliğin akıcı bir şekilde ilerlemesi sağlandı.

Bu tür organizasyonlar, hem spor kültürünü destekliyor hem de toplumsal hafızayı canlı tutuyor. Osmangazi Köprüsü gibi simgesel mekânların tercih edilmesi, etkinliğin görünürlüğünü artırırken katılımcılara farklı bir deneyim sundu.

Osmangazi köprüsü&#039;nde Cumhuriyet koşusu

Osmangazi köprüsü'nde Cumhuriyet koşusu

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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