Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol hamlesi: trafik güvenliğine odak

Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol hamlesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon, 17 ilçede eş zamanlı ilerleyerek ulaşım altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

çalışma alanları ve kapsamı:

Çalışmalar güncel olarak, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı'nda, A1 kanal yolunda, Elizdere Köprüsü'nde, İnönü, Havaalanı, Kızılçay, Mimar Sinan, Şair Ömer ve Atatürk Bulvarlarında, Huzurevi, Cumhuriyet ve Ara Güler Caddelerinde, Eğrikavak ve Yukarıkayacık Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde 77 ve 1203 Sokaklarda, Aşağıyakacık ve Ovacık Mahallelerinde, Didim ilçesinde Mavişehir Halk Marinası'nda, Barış ve Aldemir Caddelerinde, Kuşadası ilçesinde Sabri Mumcu, 1380 ve Atatürk Caddelerinde, Söke ilçesinde Köprüalan, Yeşilköy ve Karacahayıt Mahallelerinde, Bozdoğan ilçesinde Atatürk Caddesi'nde, Yakaköy, Güney ve Alhisar Mahallelerinde, Çine ilçesinde Subaşı, Seferler ve Ünlüce Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Ovacık Mahallesi'nde, İncirliova ilçesinde Dereağzı, Cılımbız, İkizdere ve Karabağ Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçemir Mahallesi'nde, Karacasu ilçesinde Tepecik ve Nargedik Mahallelerinde, Karpuzlu ilçesinde Güney Mahallesi'nde, Köşk ilçesinde Ahatlar Mahallesi'nde, Germencik ilçesinde Alangüllü Mahallesi'nde ve Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri Beğerli ile Yazıkent Mahalleleri arasında bulunan yolda eş zamanlı olarak yürütülüyor.

hedef ve sahadaki uygulamalar:

Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Eş zamanlı çalışma modeli, kaynakların etkin kullanımını ve hizmet süresinin kısalmasını sağlayarak vatandaşlara daha hızlı erişim imkanı sunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Aydınımızın dört bir yanında yatırım ve projelerimizi sürdürüyoruz. Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarımızı 17 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın"

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ONLARCA FARKLI NOKTADA YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR