Dolar 48,4903 +0,01%
Euro 56,5018 0,00%
Bist 14.395,98 -0,75%
Altın Gram 6.884,85 -1,00%
EUR/USD 1,1629 -0,08%
Brent Petrol 104,07 +2,83%
--°

Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol hamlesi: trafik güvenliğine odak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede eş zamanlı yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürüterek kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol hamlesi: trafik güvenliğine odak

Aydın'da 17 ilçede eş zamanlı yol hamlesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Operasyon, 17 ilçede eş zamanlı ilerleyerek ulaşım altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

çalışma alanları ve kapsamı:

Çalışmalar güncel olarak, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı'nda, A1 kanal yolunda, Elizdere Köprüsü'nde, İnönü, Havaalanı, Kızılçay, Mimar Sinan, Şair Ömer ve Atatürk Bulvarlarında, Huzurevi, Cumhuriyet ve Ara Güler Caddelerinde, Eğrikavak ve Yukarıkayacık Mahallelerinde, Nazilli ilçesinde 77 ve 1203 Sokaklarda, Aşağıyakacık ve Ovacık Mahallelerinde, Didim ilçesinde Mavişehir Halk Marinası'nda, Barış ve Aldemir Caddelerinde, Kuşadası ilçesinde Sabri Mumcu, 1380 ve Atatürk Caddelerinde, Söke ilçesinde Köprüalan, Yeşilköy ve Karacahayıt Mahallelerinde, Bozdoğan ilçesinde Atatürk Caddesi'nde, Yakaköy, Güney ve Alhisar Mahallelerinde, Çine ilçesinde Subaşı, Seferler ve Ünlüce Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Ovacık Mahallesi'nde, İncirliova ilçesinde Dereağzı, Cılımbız, İkizdere ve Karabağ Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Malgaçemir Mahallesi'nde, Karacasu ilçesinde Tepecik ve Nargedik Mahallelerinde, Karpuzlu ilçesinde Güney Mahallesi'nde, Köşk ilçesinde Ahatlar Mahallesi'nde, Germencik ilçesinde Alangüllü Mahallesi'nde ve Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri Beğerli ile Yazıkent Mahalleleri arasında bulunan yolda eş zamanlı olarak yürütülüyor.

hedef ve sahadaki uygulamalar:

Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Eş zamanlı çalışma modeli, kaynakların etkin kullanımını ve hizmet süresinin kısalmasını sağlayarak vatandaşlara daha hızlı erişim imkanı sunuyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Aydınımızın dört bir yanında yatırım ve projelerimizi sürdürüyoruz. Kentimizin ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarımızı 17 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın"

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ONLARCA FARKLI NOKTADA YOL YAPIM, BAKIM...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ONLARCA FARKLI NOKTADA YOL YAPIM, BAKIM, ONARIM VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fethiye’de sarp arazide başlayan orman yangını hava müdahalesiyle kontrol altına...
images

Sakarya'nın yeşil mirası yazın 550 bin kişiyi ağırladı
images

Sakarya'nın ulaşımına 450 milyon liralık otobüs yatırımı ve raylı sistem adımı
images

Sille barajını koruyan çökertme havuzları kaynakları ekonomiye kazandırıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tekke barajı bölge tarımını güçlendirecek, Balta sahada inceleme yaptı

Bodrum FK yeni kadrosuyla evinde ilk 3 puanı hedefliyor

Mamak'ta hırdavat dükkanında amca polise başvurarak yeğenini öldürdüğünü bildirdi

Gizli bölmede yakalanan FETÖ üyesinin emniyet mahrem yapılanmasındaki rolü açığa çıktı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı