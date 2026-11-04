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Okul yolunda su barikatı Nisibis Ortaokulu önünde öğrenciler zorlandı

Nusaybin'de yağmur sonrası Nisibis Ortaokulu önünde oluşan derin su birikintisi, öğrencilerin okula erişimini zorlaştırırken yaya ve araç trafiğini de aksattı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Okul yolunda su barikatı Nisibis Ortaokulu önünde öğrenciler zorlandı

Nisibis Ortaokulu önünde oluşan su birikintisi hayatı sekteye uğrattı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan yağmurun ardından Nisibis Ortaokulu önünde biriken su, okula gitmek isteyen öğrenciler için ciddi bir engel oluşturdu. Bazı öğrenciler yolun karşısına geçebilmek için paçalarını sıvayıp suyun içinden yürümek zorunda kaldı ve bu durum hem güvenlik hem de erişim açısından problem yarattı.

öğrencilerin yaşadığı güçlükler:

Suyun birikmesi, özellikle küçük yaştaki öğrencilerin okula ulaşımını güçleştirdi. Islanan kıyafetler ve zorlanan veliler, sabah rutinini etkilerken çocukların güvenli bir şekilde okula varmalarına engel oldu. Bu tür durumlar, öğrencilerin ders başlama sürelerini geciktiriyor ve okul giriş çıkışlarında ek riskler doğuruyor.

ulaşımda aksama ve çevresel etkiler:

Su birikintisi yalnızca öğrencileri etkilemekle kalmadı; aynı güzergahı kullanan sürücüler ve yayalar da olumsuz etkilendi. Yolda geçişler zorlaşırken trafik akışı aksadı ve yayaların alternatif güzergah arayışına girmesine yol açtı. Bu tablo, yağmur sonrası altyapı yetersizliklerinin günlük yaşamı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

Durum, kısa vadede geçici çözümler gerektirirken uzun vadede etkili drenaj ve yol düzenlemelerinin önemini hatırlatıyor. Okul çevresindeki su birikintilerinin tekrarlamaması için yetkililerce altyapı incelemesi ve gerekli müdahalelerin planlanması gerektiği görülüyor.

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN NİSİBİS ORTAOKULU ÖNÜNDE OLUŞAN SU...

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞMURUN ARDINDAN NİSİBİS ORTAOKULU ÖNÜNDE OLUŞAN SU BİRİKİNTİSİ, OKULA GİTMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE ZOR ANLAR YAŞATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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