Aydın'da 2027 tarımsal plan: pamuk, hububat ve yem bitkileri ön planda

Planın kapsamı ve yürürlüğe giren karar:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Bitkisel Üretim Planlaması çerçevesinde Aydın için 2027 üretim yılına yönelik havza ürün desenleri açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025-2027 dönemini kapsayan bitkisel üretime yönelik destekleme modelinde güncellemeler yapıldı ve kent genelindeki tarımsal havzalarda hangi ürünlerin destekleneceği netleşti.

İlçe bazlı ürün tercihleri:

Yayınlanan veri ve karar doğrultusunda Aydın genelinde ön plana çıkan ürün grupları arasında pamuk, buğday, arpa, ayçiçeği ve yem bitkileri yer aldı. İlçelerin ekolojik ve tarımsal yapılarına göre farklı ürün dağılımları belirlendi; desteklenecek ürünler, her ilçenin sulama ve toprak özellikleri dikkate alınarak saptandı.

Söke ve çevresi: pamuk ambarı:

Tarım verilerine göre kentte pamuk üretiminin yoğun olduğu ilçeler Söke, Efeler, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Didim ve Çine olarak sıralandı. Bu ilçelerde kütlü pamuk, buğday, arpa, yağlık ayçiçeği ve yem bitkilerinin yanı sıra kanola üretimi de ürün deseninde yer aldı. Söke ilçesinde ayrıca soya üretimi planlama kapsamına alındı.

Diğer ilçelerdeki desenler:

Bozdoğan, Buharkent, Karpuzlu, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde pamuk, dane mısır, hububat ve yem bitkileri desteklenecek temel ürünler arasında belirlendi. Dağlık ve yüksek kesimlerde yer alan Karacasu ve Kuşadası ilçelerinde ise arpa, yağlık ayçiçeği, buğday ve yem bitkileri havza ürün deseninde yer aldı.

Uygulamanın hedefleri ve denetimler:

Modelin amacı kentte tarımsal üretimi planlı hale getirmek, su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak ve üreticilerin desteklemelerden azami derecede faydalanmasını temin etmektir. Bu kapsamda belirlenen ürün desenine uymayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan üreticilere yönelik denetimlerin sürdürüleceği açıklandı.

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle üretim desenlerinin ilçelerin kapasitesine göre yönlendirilmesi ve devlet desteğinin hedefe uygun dağılımı hedefleniyor. Üreticiler için hangi ürünlerin destek kapsamına alındığının netleşmesi, planlama ve üretim kararlarını doğrudan etkileyecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN BİTKİSEL ÜRETİM PLANLAMASI KAPSAMINDA AYDIN’IN 17 İLÇESİNDE 2027 ÜRETİM YILINDA DESTEKLENECEK HAVZA ÜRÜN DESENLERİ AÇIKLANDI.