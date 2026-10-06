Dolar 49,1757 +0,12%
Euro 55,3551 +0,38%
Bist 12.358,45 -0,69%
Altın Gram 6.614,42 +0,64%
EUR/USD 1,1254 +0,27%
Brent Petrol 98,08 -2,23%
--°

Aydın'da aile kararı altı hastaya organ bağışıyla umut verdi

Aydın Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü belirlenen hastanın organlarının bağışlanması, üç ile gönderilen organlarla 6 bekleyen hastaya yaşam umudu oldu.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın'da aile kararı altı hastaya organ bağışıyla umut verdi

olayın gelişimi:

Aydın Şehir Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde trafik kazası sonucu tedavi gören bir hastanın beyin ölümü tespit edildi. Merhumun ailesi, organlarının organ nakli listesinde bekleyen hastalara umut olabilmesi için tüm organların bağışlanmasına karar verdi.

Hasta yakınlarıyla yürütülen görüşmeler, Aydın Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından koordine edildi ve gerekli bildirimler Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi üzerinden yapıldı.

donör operasyonu ve dağıtım:

İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) ekiplerinin Aydın'a gelmesiyle hastanede donör operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonrası alınan organlar, organ nakli bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere üç farklı ile sevk edildi ve toplam 6 hastaya gönderilmek üzere dağıtıldı.

Organ nakli sürecinde koordinasyon, zamanlama ve lojistik kritik rol oynadı; ekipler arası iş birliği sayesinde organlar hızlı şekilde uygun alıcılara yönlendirildi.

il sağlık müdürünün değerlendirmesi:

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, organ bağışının önemine vurgu yaparak hayatını kaybeden bir kişinin organlarının başkaları için yeni bir yaşam umuduna dönüşebildiğini dile getirdi. Şenkul, bağış kararı gösteren aileye teşekkür ederek, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Yetkililer, bu tür bağış kararlarının organ bekleyen hastalar için hayati öneme sahip olduğunu ve toplumsal duyarlılığın artırılmasının gerekliliğini yineledi.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NDE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTANIN AİLESİNİN ORGANLARINI BAĞIŞLAMA KARARI...

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NDE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTANIN AİLESİNİN ORGANLARINI BAĞIŞLAMA KARARI, 6 HASTAYA YENİ BİR YAŞAM UMUDU OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erciyes'in veriye dayalı yönetim atılımı YÖK tarafından ödüllendirildi
images

erken farkındalık ve rehabilitasyon çocuklarda serebral palsi sürecini etkiliyor
images

İş dünyası ile eğitimciler Tatvan'da mesleki eğitimi güçlendirmeyi tartıştı
images

Yiğido Dede ile okul bahçesinde geçen nesiller arası oyun ve masal buluşması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cizre'de üreticiyi güçlendirecek tarım ve hayvancılık adımları

Kremlin uyardı: Litvanya'nın anayasa değişikliği bölgesel gerilimi tırmandırabilir

Saksonya-Anhalt'ta tarihi kırılma: AfD'li meclis başkanı göreve başladı

Hopi'den akaryakıt ve otogaza yeni avantaj: Paracık artık istasyonlarda da geçerli

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi