Dolar 48,8480 +0,03%
Euro 55,6626 +0,00%
Bist 12.975,76 -2,08%
Altın Gram 6.775,92 -0,09%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 99,74 +1,65%
--°

Aydın'da amatör liglerde 2026-2027 sezonunun grupları ve fikstürü belirlendi

Aydın amatör futbolunda 2026-2027 sezonunda Süper Amatör, 1. Amatör, U19, U17 ve U14 grupları ile fikstürler ASKF'de yapılan kura ile netleşti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydın'da amatör liglerde 2026-2027 sezonunun grupları ve fikstürü belirlendi

Aydın'da amatör liglerde 2026-2027 sezonunun grupları ve fikstürü belirlendi

Aydın'da 2026-2027 amatör futbol sezonunda mücadele edecek takımların grup dağılımları ve karşılaşma fikstürleri açıklandı. Kura çekimi ve fikstür belirleme çalışması, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleştirildi.

kura çekimi ve katılımcılar:

ASKF binasında düzenlenen törende il genelindeki kulüp başkanları ve yöneticileri hazır bulundu. Organizasyonda, Süper Amatör Lig, 1. Amatör Lig ile U19, U17 ve U14 kategorilerinde yer alacak takımların grupları belirlendi ve bu gruplara göre fikstür oluşturuldu. Kura süreci kulüp temsilcilerinin katılımıyla şeffaf bir şekilde yürütüldü.

fikstürün anlamı ve sezon hazırlıkları:

Grup ve fikstürlerin netleşmesiyle kulüplerin hazırlık, idman ve transfer planlamaları için yol haritası çizildi. Organizasyon yetkilileri, törende centilmenlik vurgusu yaparak sahada fair-play ruhunun korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca sahaya çıkacak kulüplere, futbolculara, hakemlere ve teknik ekiplere başarı dilekleri iletildi.

Aydın amatör futbolunun yeni sezonda belirlenen fikstür doğrultusunda sürdürüleceği, karşılaşmaların il genelinde heyecanı artıracağı ifade edildi. Kulüpler önümüzdeki dönemde fikstüre göre hazırlıklarını yoğunlaştıracak ve sezon başladığında mücadele başlayacak.

AYDIN’DA 2026-2027 FUTBOL SEZONUNDA SÜPER AMATÖR LİG, 1. AMATÖR LİG, U19, U17 VE U14...

AYDIN’DA 2026-2027 FUTBOL SEZONUNDA SÜPER AMATÖR LİG, 1. AMATÖR LİG, U19, U17 VE U14 KATEGORİLERİNDE MÜCADELE EDECEK TAKIMLARIN GRUPLARI VE FİKSTÜRLERİ BELLİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ağrı'da gençlerin spora erişimine kapsamlı destek
images

Çayırova'nın yükselişi Süper Lig'de Galatasaray sınavında
images

Elazığlı boksör Gizem Özer Sofya'da Avrupa üçüncüsü oldu
images

Fransa millileri İstanbul'a indi, Kocaeli'ye hareket etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cataloluk'ta boş iki katlı ev alevlere teslim oldu

Aydın sanayisinden savunma sanayiine entegre atılım çağrısı

Iğdır'da sürü sağlığına öncelik: aşı ve dezenfeksiyon çalışmaları hızlandı

Bayraklı'da kameraya yansıyan tekme vakasında şüpheli adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği