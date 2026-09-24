Aydın'da amatör liglerde 2026-2027 sezonunun grupları ve fikstürü belirlendi

Aydın'da 2026-2027 amatör futbol sezonunda mücadele edecek takımların grup dağılımları ve karşılaşma fikstürleri açıklandı. Kura çekimi ve fikstür belirleme çalışması, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleştirildi.

kura çekimi ve katılımcılar:

ASKF binasında düzenlenen törende il genelindeki kulüp başkanları ve yöneticileri hazır bulundu. Organizasyonda, Süper Amatör Lig, 1. Amatör Lig ile U19, U17 ve U14 kategorilerinde yer alacak takımların grupları belirlendi ve bu gruplara göre fikstür oluşturuldu. Kura süreci kulüp temsilcilerinin katılımıyla şeffaf bir şekilde yürütüldü.

fikstürün anlamı ve sezon hazırlıkları:

Grup ve fikstürlerin netleşmesiyle kulüplerin hazırlık, idman ve transfer planlamaları için yol haritası çizildi. Organizasyon yetkilileri, törende centilmenlik vurgusu yaparak sahada fair-play ruhunun korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca sahaya çıkacak kulüplere, futbolculara, hakemlere ve teknik ekiplere başarı dilekleri iletildi.

Aydın amatör futbolunun yeni sezonda belirlenen fikstür doğrultusunda sürdürüleceği, karşılaşmaların il genelinde heyecanı artıracağı ifade edildi. Kulüpler önümüzdeki dönemde fikstüre göre hazırlıklarını yoğunlaştıracak ve sezon başladığında mücadele başlayacak.

AYDIN’DA 2026-2027 FUTBOL SEZONUNDA SÜPER AMATÖR LİG, 1. AMATÖR LİG, U19, U17 VE U14 KATEGORİLERİNDE MÜCADELE EDECEK TAKIMLARIN GRUPLARI VE FİKSTÜRLERİ BELLİ OLDU.