Aydın'da barajlar yağışla canlandı, doluluk yıllık yüzde 330 arttı

barajlarda son durum

Aydın'da çiftçilerin yakından izlediği barajların 22 Ekim 2026 tarihli doluluk verileri açıklandı. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda sunulan rakamlar, geçtiğimiz yıla göre belirgin bir iyileşme gösterdi.

yıllık değişim ve gölet verileri:

Sunuma göre 22 Ekim 2025'te %10 olan Aydın genelindeki baraj doluluk oranı, 22 Ekim 2026'da %43 olarak kaydedildi. Bu durum, aynı dönemde rapor edilen yüzde 330 oranında bir artışa işaret ediyor. İl sınırları içindeki 22 göletin ortalama doluluk oranı ise %48 olarak bildirildi.

il bazındaki baraj dolulukları:

Paylaşılan 22 Ekim 2026 verilerine göre barajlardaki doluluk oranları şu şekilde sıralandı:

Kemer Barajı (414 milyon m³ depolama): %32.

Çine Adnan Menderes Barajı (350 milyon m³ depolama): %58.

Gökbel Barajı (14 milyon m³ depolama): %44.

İkizdere Barajı (195 milyon m³ depolama): %42.

Topçam Barajı (95 milyon m³ depolama): %43.

Karpuzlu-Yaylakavak Barajı (30 milyon m³ depolama): %18.

Karacasu Barajı (22 milyon m³ depolama): %59.

Adıgüzel Barajı (1 milyar 32 milyon m³ depolama): %17.

Sunumdaki veriler, Aydın'da tarımsal üretim ve sulama planlaması açısından takip edilecek temel göstergeler arasında yer alıyor. Baraj ve gölet doluluklarındaki bu artış, önümüzdeki dönem su yönetimi kararlarının şekillenmesinde önemli bir dayanak oluşturacak.

ÖNEMLİ TARIM KENTLERİNDEN OLAN AYDIN’DA ÇİFTÇİLERİN CAN DAMARI OLAN BARAJLARIN DOLULUK SEVİYELERİ BELLİ OLDU. GEÇTİĞİMİZ YIL 22 EKİM TARİHİNDE YÜZDE 10 OLAN DOLULUK SEVİYESİ BU YIL YÜZDE 43 OLDU