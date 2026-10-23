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Gesi millet bahçesi 44 bin metrekareyle yaşam ve eğlence adresi olacak

Melikgazi Belediyesi, Gesi mesire alanını 44 bin metrekareye dönüştürerek zipline, lavanta ve botanik bahçeleriyle 2027 ilkbaharında açmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Gesi millet bahçesi 44 bin metrekareyle yaşam ve eğlence adresi olacak

Gesi millet bahçesinde sona yaklaşılırken:

Melikgazi Belediyesi, eski Gesi mesire alanını yenileyerek bölgeye yeni bir kimlik kazandırdı. Yenileme çalışmalarıyla alan genişletildi ve kullanıma uygun hale getirildi; proje, kentin sosyal yaşamına farklı bir renk katmayı amaçlıyor.

proje kapsamı ve yeni düzenlemeler:

Çalışmada toplam 44 bin metrekarelik bir alan düzenlendi. Eskiden mesire alanı olarak kullanılan bu bölgeye ilaveler yapılarak mangal yerleri, kamelyaların sayısının artırılması ve spor alanlarının genişletilmesi gibi uygulamalar hayata geçirildi. Projede ayrıca zipline, lavanta bahçeleri ve bir botanik bahçesi yer alacak şekilde düzenlemeler bulunuyor.

açılış takvimi ve belediye değerlendirmesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, alandaki son çalışmaları yerinde inceledi. Palancıoğlu, "Çalışmalar bitmek üzere; sona yaklaştık. 1 aydan tamamlarız diye düşünüyorum. Burayı 2027’nin ilkbaharında açmayı planlıyoruz." diye konuştu. Başkan, projede emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür ederek alanın Melikgazi'ye yakışacak, nezih ve canlı bir mekan olacağını vurguladı.

GESİ MESİRE ALANINI YENİLEYEREK BÜYÜK VE FARKLI BİR DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ...

GESİ MESİRE ALANINI YENİLEYEREK BÜYÜK VE FARKLI BİR DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATAN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, BAMBAŞKA BİR KİMLİK KAZANDIRDIĞI GESİ MİLLET BAHÇESİ’NDEKİ ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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