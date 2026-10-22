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Aydın'da çapraz denetim seferberliğiyle güvenli gıda hedefi

Aydın'da 21 Ekim 2026'da başlayan çapraz denetimlerde 17 ilçedeki gıda işletmeleri hijyen, saklama ve mevzuat yönünden kontrol ediliyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın'da çapraz denetim seferberliğiyle güvenli gıda hedefi

Aydın'da çapraz denetim seferberliği başladı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 21 Ekim 2026 tarihinde başlatılan çapraz denetim çalışmaları, tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla yürütülüyor. Denetimler, 17 ilçedeki gıda satış ve toplu tüketim işletmelerini kapsıyor.

Kapsam ve denetim yöntemi:

Çalışma, ekiplerin kendi görev yaptıkları ilçelerin dışındaki işletmeleri de incelemesini sağlayan çapraz denetim modeline dayanıyor. Büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin tamamını kapsayan uygulamada; iş yeri hijyeni, kayıt belgeleri, ürünlerin muhafaza ve saklama şartları, etiketleme ile yürürlükteki mevzuata uygunluk titizlikle değerlendiriliyor.

Hedefler ve takip:

Denetimlerin temel hedefi, halk sağlığını korumak ve Çiftlikten Sofraya Güvenli Gıda anlayışı doğrultusunda güvenilir gıda zincirini güçlendirmek olarak açıklandı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahada görev yapan gıda kontrol görevlilerine teşekkür ederek denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, denetimlerin düzenli ve kapsamlı şekilde sürdürülmesinin tüketici güvenini artıracağına ve işletmelerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasının pazar güvenliğine katkıda bulunacağına dikkat çekti.

AYDIN’DA TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİN SAĞLANMASI AMACIYLA 17...

AYDIN’DA TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİN SAĞLANMASI AMACIYLA 17 İLÇEDEKİ GIDA SATIŞ VE TOPLU TÜKETİM İŞLETMELERİNE YÖNELİK ÇAPRAZ DENETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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