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Aydın'da cumhuriyet coşkusunu taşıyan bilardo turnuvası sona erdi

Aydın'da 29 Ekim kapsamında düzenlenen 8 toplu bilardo turnuvasına 145 sporcu katıldı; erkeklerde Tufan Tankuş, kadınlarda Şüheda Yazıcı birinci oldu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aydın'da cumhuriyet coşkusunu taşıyan bilardo turnuvası sona erdi

aydın'da bilardo heyecanı tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 8 Top Erkekler ve Kadınlar Bilardo Turnuvası, 145 sporcu katılımıyla sona erdi. Turnuva, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde sporun birleştirici yönünü ön plana çıkaran bir organizasyon olarak öne çıktı.

katılım ve format:

Etkinlikte toplam 145 sporcu yer aldı; bunların 106'sı erkek, 39'u kadın kategorisinde mücadele etti. Karşılaşmalar, katılımcı sayısının yoğunluğu ve rekabet seviyesi nedeniyle gün boyu süren çekişmeli setlere sahne oldu. Organizasyon, genç sporcuların deneyim kazanmasına ve farklı kulüpler arasındaki rekabete zemin hazırladı.

sonuçlar ve ödüller:

Turnuva sonunda kadınlar kategorisinde ilk sıralama şu şekilde oluştu: Şüheda Yazıcı, Ayşe Mine Sert, Rabiya Eda Ersoy ve Mısra Barut. Erkekler kategorisinde ise dereceye girenler Tufan Tankuş, Kamil Sönmez, Semih Kaya ve Talha Göçeri oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, turnuvanın Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü sporun birleştirici gücüyle kutlamak amacıyla düzenlendiğini ve organizasyonun sporcuların yoğun katılımı ile büyük bir heyecan içinde tamamlandığını belirtti. Katılımcıların performansları, yerel spor camiasında olumlu yankı buldu.

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Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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