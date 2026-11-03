Eskişehirli Murat Cırık 2026 dünya bilek güreşi şampiyonasında +80 kiloda zafere ulaştı

eskişehirli dünya şampiyonuna resmi kutlama:

Hindistan'da gerçekleştirilen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ayakta +80 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olan Eskişehirli milli sporcu Murat Cırık için Eskişehir'den kutlama ve tebrik mesajları geldi.

müsabaka ve derece detayları:

Organizasyonun +80 kilogram kategorisinde altın madalyayı kazanan Murat Cırık, ülke adına önemli bir başarı elde etti. Yarışmanın Hindistan'da yapıldığı ve Cırık'ın ayakta mücadelesi sonrasında birinciliğe uzandığı yetkililerce bildirildi.

vali ve genlik müdürlüğünden kutlama mesajları:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yayımladığı mesajda, "Ay-yıldızlı bayrağımızı zirveye taşıyan sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Gururumuzsun Murat Cırık" ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz da tebrik mesajında Murat Cırık'ı başarılarından dolayı kutladı ve şu ifadelere yer verdi:

Hindistan’da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda, ayakta +80 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu olan Eskişehirli hemşehrimiz Murat Cırık, aziz milletimize tarifsiz bir gurur yaşatmıştır. Binlerce kilometre ötede İstiklal Marşı’mızı yankılatıp al bayrağımızı en yüksekte şerefle dalgalandıran şampiyonumuzu yürekten kutluyor, gözlerinden öpüyorum. Seninle gurur duyuyoruz Murat! Bileğin kavi, başarıların daim olsun.

Her iki açıklama da hem yerel yönetim hem de gençlik ve spor camiasında Cırık'ın elde ettiği başarının ne kadar değerli görüldüğünü vurguladı.

eskişehir ve spor camiasında yankıları:

Bu zafer, Eskişehir'de spor çevreleri ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Resmi kutlamalar ve tebrik mesajları, hem şehir hem de ülke değerleri açısından temsil gücünün altını çizdi. Başarı, genç sporcular için de motive edici bir örnek teşkil ediyor.

Murat Cırık'ın elde ettiği dünya şampiyonluğu, yerel yetkililerin açıklamalarına göre hem bireysel başarı hem de Türkiye'nin uluslararası arenadaki spor temsil gücüne katkı olarak değerlendirildi.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ, ÜLKE ADINA BÜYÜK BİR GURURA İMZA ATAN DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN MURAT CIRIK İÇİN TEBRİK MESAJI YAYIMLADI.