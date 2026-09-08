Aydın’da enginar fideleri yeni sezona umutla dikildi

Aydın’da fideler toprağa verildi

Aydın’da coğrafi işaret tesciline sahip Aydın Enginarı için yeni sezon çalışmaları başladı. Türkiye’nin enginar ihtiyacının yaklaşık %42’sini karşılayan ilde, fideler özellikle Efeler ilçesi Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere tarlalara dikildi. Üreticiler hem ekim hem de bakım sürecini geleneksel yöntemlerle sürdürüyor.

Ekim takvimi ve üretim süreci:

Gölhisar’daki üreticilerden Durmuş Korkmaz, ekim sürecini ayrıntılarıyla anlattı. Korkmaz, fidelerin dikimine ilişkin, "Ağustos’un 25 gibi tarlalara su verilir. Eylül’ün ilk haftası enginar ekimi başlıyor. Arkasından çapa ve sulama işlemleri ile devam ediyor" dedi. Fidelerin toprakla buluştuğu bu dönemden sonra çapa, sulama ve gerektiğinde yenileme çalışmaları yapılıyor. Enginarın gelişimi iklim koşullarına bağlı olmakla beraber çiçeklenme genelde Şubat ortasında başlıyor; en yoğun dönem Mart-Nisan olarak belirtiliyor.

Rekolte, fiyatlar ve işleme maliyeti:

2025 TÜİK verilerine göre Aydın genelinde 6 bin 892 ton enginar üretimi gerçekleşti. Ancak bu yıl üreticiler rekolte düşüşünden yakınıyor. Korkmaz, "Bu sene rekolte düşüktü, aşırı yağışlardan dolayı çok kökten ölen tarlalar oldu. Biraz da ekiliş fazlalığı var" ifadelerini kullandı.

Fiyat dalgalanmaları ve işleme maliyetleri de üreticilerin endişelerini artırıyor. Korkmaz, sezon içinde fiyatların Şubat ayında 40 liradan başlayıp Mayıs’ta 5 liraya kadar gerilediğini, bunun sonucunda pek çok ürünün tarlada kaldığını belirtti. İşleme sürecinin maliyeti ise yüksek: bir çanak enginarın soyum işçiliği ve kavanoza hazırlama toplam maliyeti yer yer 10-12 lira, diğer giderlerle birlikte ortalama 20 lira seviyesine ulaşıyor.

Üreticiler, yabancı menşeli Mısır enginarı ile fiyat rekabetinin haksız bir baskı oluşturduğunu vurguluyor. Korkmaz, Mısır’dan gelen ürünlerin kavanoz maliyetinin düşük olması nedeniyle Türk üreticilerinin rekabet etmekte zorlandığını, bazı durumlarda marketlerdeki konservelerde menşe bilgisinin yanıltıcı kullanıldığı iddialarının bulunduğunu söyledi. Buna karşılık üreticiler bir kota düzenlemesi talep ediyor: "Yurt dışına belli bir kota konulmalı. Gelmesin değil, gelsin ama bizde de burada bir oluşan maliyet var" diye ekledi.

Üreticiler fidelerin dikimiyle yeni sezona umutla başlarken, maliyetler, dış rekabet ve iklim kaynaklı rekolte riskleri sezonun belirleyici unsurları olmaya devam ediyor.

AYDIN’DA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNE SAHİP AYDIN ENGİNARI'NDA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLARKEN, ENGİNAR FİDELERİ TOPRAKLA BULUŞMAYA BAŞLADI.