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Sarıgöl bağlarında fiyat bekleyişi: binlerce ton üzüm örtü altında

Sarıgöl'de piyasa durgunluğu ve yüksek maliyetler yüzünden 113 bin dekar Sultaniye bağındaki binlerce ton üzüm, beyaz örtüler altında hasat bekliyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sarıgöl bağlarında fiyat bekleyişi: binlerce ton üzüm örtü altında

hasatın gecikme nedenleri:

Sarıgöl'de üzüm sezonunda beklenen hareketlilik bu yıl yaşanmadı. Bölgedeki bağlarda yetişen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin satışındaki durgunluk, üretim maliyetlerindeki artış ve piyasa işlemlerinde yaşanan sıkıntılar, üreticilerin hasat takvimini ötelemelerine yol açıyor.

Üreticiler, maliyetlerin yüksekliğinin yanı sıra alım satım kanallarındaki belirsizliklerin de doğrudan kesim kararlarını etkilediğini belirtiyor; bu durum hem pazarlama planlarını hem de ürünün sahadaki bekleme süresini uzatıyor.

bağlarda güncel durum ve kapsam:

İlçede yaklaşık 113 bin dekar alanda yetiştirilen üzümlerin büyük bölümü henüz toplanmadı. Temmuz ayında doğa olaylarından korumak amacıyla beyaz kanaviçe örtülerle kaplanan bağlarda binlerce ton ürün örtü altında bekliyor.

Geçen yıl aynı dönemde ovanın yaklaşık yüzde 90'ında hasat tamamlanmışken, bu sezon bağların önemli bir bölümünde ürünler toplanmadan kalmış; yalnızca sınırlı miktarda üzüm değerlendirilebilmiş durumda.

üreticilerin beklentisi ve etkileri:

Çiftçiler, piyasanın canlanıp fiyatların yükselmesini umarak ürünleri bağlarda bekletmeyi sürdürüyor. Bu tercih, kısa vadede gelir beklentilerini koruma amacı taşırken bakım, kalite yönetimi ve bekleme maliyetlerini artırıyor.

Sektör temsilcileri ile üreticiler, alım-satım kanallarının açılması ve fiyatların istikrar kazanmasının hasadı hızlandıracağını vurguluyor. Şu aşamada üreticilerin tercih ettiği yol, piyasanın hareketlenmesini bekleyerek ürünün değer kazanmasını ummak şeklinde özetlenebilir.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM PİYASASINDAKİ DURGUNLUK VE YÜKSEK MALİYETLER NEDENİYLE HASAT...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE ÜZÜM PİYASASINDAKİ DURGUNLUK VE YÜKSEK MALİYETLER NEDENİYLE HASAT GECİKTİ. YAKLAŞIK 113 BİN DEKAR ALANDA YETİŞTİRİLEN SULTANİYE ÜZÜMLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÖRTÜ ALTINDA BEKLERKEN, ÜRETİCİLER FİYATLARIN YÜKSELMESİNİ UMUT EDİYOR.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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