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Kapalıçarşı'da dolar ve euro güne önceki kapanışa yakın seviyelerden başladı

İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 49,9470 liradan, euro 55,8990 liradan işlem görüp son kapanışa yakın seviyelerle güne başladı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kapalıçarşı'da dolar ve euro güne önceki kapanışa yakın seviyelerden başladı

Piyasa açılışı:

Serbest piyasada döviz kurları güne açıklandı. dolar 49,9470 liradan ve euro 55,8990 liradan işlem görerek piyasaya başlangıç yaptı.

Kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 49,9450 liradan alınan dolar 49,9470 liradan satılırken, 55,8970 liradan alınan euro 55,8990 liradan alıcı buluyor.

Önceki kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 49,78 liradan, euro 55,57 liradan satılmıştı; bugünkü veriler önceki kapanışa yakın seyri işaret ediyor.

Alım-satım farkları ve kurların kapanışa paralel hareketi, kısa vadeli işlemlerde dikkat edilen noktalar arasında yer alıyor.

DOLAR 49,9470 LİRADAN, EURO İSE 55,8990 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,9470 LİRADAN, EURO İSE 55,8990 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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