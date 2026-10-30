Kapalıçarşı'da dolar ve euro güne önceki kapanışa yakın seviyelerden başladı

Piyasa açılışı:
Serbest piyasada döviz kurları güne açıklandı. dolar 49,9470 liradan ve euro 55,8990 liradan işlem görerek piyasaya başlangıç yaptı.
Kapalıçarşı işlemleri:
İstanbul Kapalıçarşı’da 49,9450 liradan alınan dolar 49,9470 liradan satılırken, 55,8970 liradan alınan euro 55,8990 liradan alıcı buluyor.
Önceki kapanışla karşılaştırma:
Son kapanışta dolar 49,78 liradan, euro 55,57 liradan satılmıştı; bugünkü veriler önceki kapanışa yakın seyri işaret ediyor.
Alım-satım farkları ve kurların kapanışa paralel hareketi, kısa vadeli işlemlerde dikkat edilen noktalar arasında yer alıyor.
DOLAR 49,9470 LİRADAN, EURO İSE 55,8990 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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