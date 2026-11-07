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Demirci'de Hisar Kaplıcaları yenilenen tesisleriyle bölge turizmine hazırlanıyor

Demirci Belediyesi'nin modernizasyonuyla Hisar Kaplıcaları; aquapark, piknik alanı, termal otel, restoran ve 1000 kişilik salonla 9 Kasım'da açıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Demirci'de Hisar Kaplıcaları yenilenen tesisleriyle bölge turizmine hazırlanıyor

yeni tesisle neler değişti:

Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri, Demirci Belediyesi'nin yürüttüğü modernizasyon çalışmalarının tamamlanan bölümünün ardından yeniden hizmete girdi. Projenin ilk etabında 2026 Temmuz ayında açılan aquapark, açık kır düğün salonu ve kamelyalı piknik alanlarının ardından ikinci etap kapsamında Termal Otel, Restoran ve Kapalı Düğün Salonu 9 Kasım itibarıyla kullanıma sunuldu.

konaklama ve altyapı yenilikleri:

Tesis bünyesindeki 28 apart ve 58 otel odası ile termal havuzların su ve elektrik tesisatları günümüz teknolojisine uygun şekilde yenilendi. Konaklama birimlerinin mutfakları yeni ekipmanlarla donatılırken, tüm odalar modern oturma grupları ve konforlu yataklarla baştan aşağı tefriş edildi.

etkinlik alanları ve hizmet bölümleri:

Kapalı düğün salonu 1000 kişilik kapasiteyle zemin kaplamasından tavan mimarisine, duvar boyasından gelin odasına kadar kapsamlı şekilde yenilendi; lavabolar ile ses ve ışık sistemleri de modernize edildi. Restoranda iç ve dış cephe çalışmaları yapıldı, mutfak tefrişatı ile masa-sandalye konsepti baştan tasarlandı. Tesisin tarihi termal hamamı için de kısa süre içinde detaylı bir yenileme çalışması başlatılacağı bildirildi.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara projenin bölge turizmi ve ilçe ekonomisine katkısına vurgu yaptı. Kara, şu değerlendirmede bulundu: "Hisar Kaplıcaları Tesislerimizi belediyemize kazandırdığımız ilk günden itibaren burayı Ege Bölgesi’nin birinci sınıf termal turizm merkezi yapma hedefiyle çalıştık. Temmuz ayında kamelyalı piknik alanlarımızı, aquaparkımızı ve açık kır düğün salonumuzu açmıştık. 9 Kasım itibarıyla ise yenilenen Termal Otelimizi, restoranımızı ve 1000 kişilik kapalı düğün salonumuzu hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kısa süre içerisinde şifalı termal hamamımızı da yenileyerek halkımızın kullanımına açacağız. İlçe ekonomimize ve esnafımıza can suyu olacak bu dev yatırımın Demirci’mize, Manisa’mıza ve tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum".

Manisa&#039;da Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri yenilenen yüzüyle hizmete giriyor

Manisa'da Hisar Kaplıcaları Termal Tesisleri yenilenen yüzüyle hizmete giriyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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