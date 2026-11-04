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Aydın'da ilçelerde eş zamanlı ulaşım seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Bozdoğan'dan Didim'e 17 ilçede eş zamanlı yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmaları yürütüyor; altyapı yenileniyor, trafik güvenliği artırılıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Aydın'da ilçelerde eş zamanlı ulaşım seferberliği

Aydın'da ilçelerde eş zamanlı ulaşım seferberliği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, Aydın'ın tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen yatırımlar ve hizmetlerle ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

çalışmaların yürütüldüğü noktalar:

Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesi Mimar Sinan Caddesi ile Asma, Örentaht ve Pınarlı Mahalleleri; Çine ilçesi Şehler Caddesi ile Topçam, Soğukoluk, Kirazderesi ve Bedirler Mahalleleri; Didim ilçesi Cumhuriyet ve Hacı Bektaşi Veli Caddeleri ile Akbük ve Balat Mahalleleri; Efeler ilçesi A1 kanal yolu, Kemer Mezarlığı, Tabakhane Köprüsü ile Adnan Menderes, Batı Çevre, Yörük Ali Efe, Efekent, Ünal Özgödek ve Celal Bayar Bulvarlarında; Germencik ilçesi Bozköy Mahallesi; İncirliova ilçesi İkizdere ve Cılımbız Mahalleleri; Karacasu ilçesi Yolaltı, Karabağlar ve Çamarası Mahalleleri; Köşk ilçesi Sarıçam Mahallesi; Kuşadası ilçesi 1380. ve Atatürk Caddeleri ile Yaylaköy Mahallesi; Kuyucak ilçesi Yeşildere ve Kayran Mahalleleri; Nazilli ilçesi Lojistik Merkezi, Ordu Caddesi ve Şimşelli, Uzunçam, Aşağıyakacık, Ovacık ve Doğandere Mahalleleri; Söke ilçesi Halil Öcal ve Aydın Caddeleri ile Tuzburgazı ve Çallı Mahalleleri; Sultanhisar ilçesi Malgaçmustafa, Kabaca ve Eskihisar Mahalleleri; Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

altyapı ve trafik güvenliğine yönelik uygulamalar:

Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, aynı zamanda trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar, sadece yol konforunu artırmayı değil; taşıt ve yaya trafiğinin daha düzenli ve güvenli hale gelmesini sağlamayı hedefliyor.

başkanın değerlendirmesi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların süreceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında alt ve üstyapı yatırımlarımızı sürdürüyor, çalışmalarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, planlanan program doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların günlük yaşamında olumlu etkilerin kısa sürede hissedileceğini bildiriyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN İLÇELERDE ULAŞIM YATIRIMLARI SÜRÜYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN İLÇELERDE ULAŞIM YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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