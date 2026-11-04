Şırnak’ta kadınların isteği gerçeğe dönüştü: mahalleye tandır evi

şırnak’ta mahalleye yeni tandır evi açıldı

Şırnak İl Özel İdaresi, Bahçelievler Mahallesi Maden Afet Konutlarında kadınlardan gelen talebi karşılayarak kısa sürede bir tandır evi ve taş ocak yapımını tamamladı. Proje, hem günlük kullanım hem de kültürel mirasın yaşatılması amaçlarıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

talebin kısa sürede karşılanması:

İl Özel İdaresi ekipleri, ziyaret sırasında gündeme gelen talebi hızlı bir şekilde değerlendirerek çalışmayı hayata geçirdi. Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek’in Bahçelievler Mahallesi Maden Afet Konutları ziyareti sırasında kadınların geleneksel ekmek yapımı için uygun bir alan isteğini bildirmesi üzerine ilgili birimlere talimat verildi. Verilen talimatın ardından inşa edilen tesis kısa sürede tamamlanarak kullanıma açıldı.

Tesis, hem tandır ekmeği hem de sac ekmeği yapılabilecek şekilde düzenlendi; mahalleliye açık ortak kullanım alanı olarak planlandı. Açılış sırasında yapılan incelemelerde Murat Çiçek’e, kadınlar tarafından tandırda pişirilen sıcak ekmek ikram edildi.

kadınların memnuniyeti ve kültürel süreklilik:

Yeni tandır evi mahalle sakinlerinden olumlu tepkiler aldı. Mahalle sakinlerinden Narınç Ertaş, "Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, çok mutlu olduk. Sayın Valimize tandır evi için çok teşekkür ederim" dedi. Safiye Arpat ise projenin yaşam koşullarını iyileştireceğini belirterek, "Bize bu tandır evini yaptığı için Sayın Valimize çok teşekkür ederiz. Çok güzel yapmışlar, Allah razı olsun. Yazın bizi güneşten, kışın ise yağmurdan koruyacak. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalleli kadınlar, tesis sayesinde geleneksel ekmeklerini daha elverişli koşullarda pişirebileceklerini, bunun günlük ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra kuşaktan kuşağa aktarılan tandır ve sac ekmeği kültürünü sürdürecek önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Şırnak İl Özel İdaresi’nin çalışması, kent merkezinde yürütülen sosyal yatırımlar arasında dikkat çekerken, daha önce merkeze bağlı Koçbey köyü ile Güçlükonak ilçesine bağlı Çevrimli köyünde gerçekleştirilen benzer tandır evi ve taş ocak projelerinin ardından Bahçelievler Mahallesi’ndeki uygulama da halktan takdir aldı. Tesis, mahallelinin ortak kullanımına açılarak hem kültürel bir kazanım hem de günlük yaşamı kolaylaştıran bir hizmet olarak hizmete girdi.

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MADEN AFET KONUTLARINDA KISA SÜREDE YAPIMI TAMAMLANAN TANDIR EVİ VE TAŞ OCAK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU