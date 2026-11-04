Mut'ta kafelerde dumansız hava sahası için koordineli denetim

Mut'ta tütün denetimleri

Mersin'in Mut ilçesinde, dumansız hava sahası uygulamasının etkin şekilde sürdürülmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla kafe ve diğer işletmelerde geniş çaplı tütün denetimleri yapıldı. Denetimler sırasında kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin mevzuat hükümleri titizlikle kontrol edildi.

Denetim kadrosu ve uygulama kapsamı:

Denetimlere Mut Kaymakamı Osman Çelikkollu, Mut İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Uysal ve Mut İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mustafa Erdoğan katıldı. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü Tütün Denetim Ekibi, zabıta ve emniyet personeli de saha çalışmalarına eşlik etti. Ekipler özellikle kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına dikkat ederek mevzuata uygunluğu yerinde denetledi.

Bilgilendirme ve hedeflenen sonuçlar:

İşletme yetkililerine mevzuat hükümleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı ve dumansız hava sahası uygulamasının önemi hatırlatıldı. Yetkililer, halk sağlığının korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve temiz bir çevrenin oluşturulması hedefleri doğrultusunda tütün denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

MERSİN'İN MUT İLÇESİNDE, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE DUMANSIZ HAVA SAHASI UYGULAMASININ ETKİN ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLMESİ AMACIYLA KAFE VE İŞLETMELERDE TÜTÜN DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.