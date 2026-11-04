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Tatbikatta rollerine kapılan çalışanların performansı güvenlik ekiplerini zorladı

Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki afet tatbikatında hasta yakını rolündeki iki personelin gerçekçi tepkileri, güvenlik görevlilerine fiziksel zorluk yaşattı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:41

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 10:43

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EDİTÖR: Emre Koç

Tatbikatta rollerine kapılan çalışanların performansı güvenlik ekiplerini zorladı

Tatbikatta rollerine kapılan çalışanların performansı güvenlik ekiplerini zorladı

Manavgat Devlet Hastanesi'nde Hastane Afet Planı kapsamında düzenlenen tatbikatta, gerçekçi canlandırmalarıyla öne çıkan iki hastane personelinin performansı dikkat çekti. Hastane bahçesinde kurulan platoda senaryo gereği kazada yaralananların hastaneye getirilişi ve acil serviste sağlık personelinin müdahaleleri gerçeğe uygun şekilde uygulandı.

Tatbikatın akışı ve gözlemler:

Gerçekçilik hedefiyle yapılan uygulamalarda, bazı anlar tedirgin edici boyuta ulaştı. Senaryoda hasta yakını rolünü üstlenen personel, sahneye kendini o denli kaptırdı ki güvenlik görevlileriyle zaman zaman arbede yaşandı. Gözlemciler, bazı güvenlik görevlilerinin bu arbedeler sırasında boyunlarında sıyrıklar oluştuğunu kaydetti.

Dramatik sahne ve replikler:

Oğlu kazada ağır yaralanan bir hasta yakını rolündeki personel, şivesini değiştirerek duygusal bir yoğunluk yarattı. Sahnedeki feryadı şu şekildeydi: "Oğlum, karakaşlı kuzum. Ben annene ne diyeceğim şimdi ay kuzum. Ben seni 17 yıl sonra dünyaya getirdim, ay çocuğum. Benim hanımı bir çağırıverin, gelsin karım. Zeytin toplarken aldım ben bu haberi. Ben anana ne diyeceğim ay çocuğum".

Tatbikat yetkilileri, uygulamalı tatbikatların muhtemel afet ve acil durumlara hazırlıkta önem taşıdığına dikkat çekiyor. Bununla birlikte, canlandırmaların eğitim amaçlı yapıldığını hatırlatarak; sahne gerçekçiliği ile katılımcı güvenliğinin dengelenmesinin gerektiği vurgulanıyor.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ&#039;NDE HASTANE AFET PLANI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TATBİKATTA HASTA...

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ'NDE HASTANE AFET PLANI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TATBİKATTA HASTA YAKININI CANLANDIRAN 2 HASTANE PERSONELİ, PERFORMANSLARIYLA PROFESYONEL OYUNCULARA TAŞ ÇIKARTTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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