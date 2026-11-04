Efeler'de dayanışma sürüyor: binlerce haneye kapıdan gıda desteği

Efeler Belediyesi, EFESYA adıyla organize ettiği Sosyal Yardım Ağı ekipleri aracılığıyla ilçedeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını çalmaya devam ediyor. Ekipler, tespit edilen hanelere düzenli periyotlarla temel gıda paketleri teslim ederek yardımların doğrudan ulaşmasını sağlıyor.

Saha çalışmaları ve dağıtım yaklaşımı:

Belediye ekipleri, kent genelinde yürüttükleri saha çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerini belirliyor ve hazırlanan paketleri önceliklere göre dağıtıyor. Dağıtım kapıya kadar yapılmakta; bu yöntem, başvurusu veya erişimi sınırlı olan ailelerin de destekten yararlanmasını kolaylaştırıyor. Uygulama, yerel düzeyde dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Başkanın mesajı ve halkın değerlendirmesi:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yürütülen çalışmalarla ilgili olarak 'Efeler’de yaşayan her bir vatandaşımızın huzuru ve refahı bizim ana sorumluluğumuzdur. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oluyoruz. Sosyal belediyecilik ilkemiz gereği kentimizde hiç kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

İlçe sakinleri, kapılarına kadar ulaştırılan desteklerin zorlu ekonomik koşullarda aile bütçelerine önemli bir katkı sağladığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Anıl Yetişkin ve sahada görev yapan ekiplere teşekkür etti.

KENTTEKİ DAYANIŞMA AĞINI BÜYÜTMEYİ HEDEFLEYEN EFELER BELEDİYESİ, SOSYAL YARDIM AĞI (EFESYA) EKİPLERİ ARACILIĞIYLA İHTİYAÇ SAHİBİ BİNLERCE HANEYE GIDA KOLİLERİNİ ULAŞTIRMAYI SÜRDÜRÜYOR.