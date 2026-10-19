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Aydın'da masterler 10 kasım'da Atatürk'ü yüzerek anacak

7-8 Kasım 2026'da Adnan Menderes Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda saat 10.00'da başlayacak organizasyonda masterler, Atatürk'ü anma ruhuyla yarışacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 08:45

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydın'da masterler 10 kasım'da Atatürk'ü yüzerek anacak

etkinlik detayları:

Aydın'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve Masterler Yüzme Yarışları için hazırlıklar tamamlanıyor. Organizasyon, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ve 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde Adnan Menderes Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek. Yarışlar her iki günde de saat 10.00'da başlayacak ve master kategorisindeki yüzücüler Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında bir araya gelecek.

program ve akış:

Etkinlik, anma temasıyla sporun birleştiği bir zeminde ilerleyecek. Yarış günlerinde farklı yaş gruplarındaki master yüzücüler, rekabet ve dayanışma içinde denize değil havuza çıkacak. Organizasyonun programı ve saat akışı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açıklanan başlangıç saati esas alınarak yürütülecek.

katılım ve çağrı:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yüzme tutkunlarını ve sporseverleri 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde ADÜ Kapalı Yüzme Havuzu'na davet etti. Etkinlik, hem yarış heyecanı hem de Atatürk'ü anma bilincini bir arada sunmayı hedefliyor; izleyiciler ve katılımcılar sporun ruhuna ortak olacak. 7-8 Kasım 2026, Adnan Menderes Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu, saat 10.00 bilgileri organizasyonun kilit noktalarını oluşturuyor.

AYDIN&#039;DA 10 KASIM ATATÜRK&#039;Ü ANMA VE MASTERLER YÜZME YARIŞLARI, 7-8 KASIM 2026 TARİHLERİNDE ADNAN...

AYDIN'DA 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA VE MASTERLER YÜZME YARIŞLARI, 7-8 KASIM 2026 TARİHLERİNDE ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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