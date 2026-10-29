Aydın'da okul kroslarında 281 sporcunun mücadele günü

Efeler ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği Müsabakaları, 281 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Etkinlik, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Müsabakalar ve katılım:

Kardeşköy'de düzenlenen yarışlarda sporcular birincilik için ter döktü. Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular törenle ödüllendirildi.

Tören ve il müdürlüğünün mesajı:

Dereceye giren sporculara gerçekleştirilen törende madalyaları takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okul Sporları Kros İl Birinciliği Müsabakaları, 281 sporcumuzun katılımıyla başarıyla tamamlandı. Müsabakalarda dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Etkinlik, il düzeyinde gençlerin fiziksel gelişimi ve rekabet tecrübesi açısından önem taşıyor ve katılımcılar ile görevliler tarafından ilgi gördü.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI KROS İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI, 281 SPORCUNUN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.