Bayburt'ta okul sporları krosunda okullar kürsüyü paylaştı

Bayburt'ta kros il birinciliği tamamlandı:

Bayburt'ta düzenlenen 'Okul Sporları Kros İl Birinciliği' müsabakaları küçükler, yıldızlar ve gençler A kız kategorilerinde sona erdi. Yarışlarda okullar arasındaki sıralamalar netleşti ve dereceye girenlere kupa ile madalyaları törenle verildi.

Küçükler kategorisinde sonuçlar:

Küçükler kızlarda Fatih Ortaokulu birincilik kupasının sahibi oldu; Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu ikinciliği elde etti.

Küçükler erkeklerde Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu zirveye çıkarken, Fatih Ortaokulu ikinci, Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu üçüncü sırayı aldı.

Yıldız ve gençler kategorilerinin kazananları:

Yıldız kızlarda Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarak Fatih Ortaokulu'nu ikinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nu üçüncü yaptı.

Yıldız erkeklerde de Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu birinciliği kazanırken, Fatih Ortaokulu ikincilik ve Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulu üçüncülük kupasını aldı.

Gençler A kız kategorisinde Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi birincilik elde ederken, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yarışları ikinci sırada tamamladı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara kupaları, sporculara ise madalyaları verildi; organizasyon yerel okullar arasındaki sportif rekabeti ve genç sporcuların katılımını ön plana çıkardı.

KROS MÜSABAKALARINDA DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU