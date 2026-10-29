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Bayburt'ta okul sporları krosunda okullar kürsüyü paylaştı

Bayburt'ta düzenlenen Okul Sporları Kros İl Birinciliği'nde küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde okullar derecelere girerek kupalarını aldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bayburt'ta okul sporları krosunda okullar kürsüyü paylaştı

Bayburt'ta kros il birinciliği tamamlandı:

Bayburt'ta düzenlenen 'Okul Sporları Kros İl Birinciliği' müsabakaları küçükler, yıldızlar ve gençler A kız kategorilerinde sona erdi. Yarışlarda okullar arasındaki sıralamalar netleşti ve dereceye girenlere kupa ile madalyaları törenle verildi.

Küçükler kategorisinde sonuçlar:

Küçükler kızlarda Fatih Ortaokulu birincilik kupasının sahibi oldu; Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu ikinciliği elde etti.

Küçükler erkeklerde Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu zirveye çıkarken, Fatih Ortaokulu ikinci, Şehit Gürcan Yavuz Ortaokulu üçüncü sırayı aldı.

Yıldız ve gençler kategorilerinin kazananları:

Yıldız kızlarda Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu birincilik kürsüsüne çıkarak Fatih Ortaokulu'nu ikinci, 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nu üçüncü yaptı.

Yıldız erkeklerde de Gökçedere İmam Hatip Ortaokulu birinciliği kazanırken, Fatih Ortaokulu ikincilik ve Milli Eğitim Vakfı Konursu Ortaokulu üçüncülük kupasını aldı.

Gençler A kız kategorisinde Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi birincilik elde ederken, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi yarışları ikinci sırada tamamladı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara kupaları, sporculara ise madalyaları verildi; organizasyon yerel okullar arasındaki sportif rekabeti ve genç sporcuların katılımını ön plana çıkardı.

KROS MÜSABAKALARINDA DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU

KROS MÜSABAKALARINDA DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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