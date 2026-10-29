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Yeniden sınav günü: Yeşil Çivril Belediyespor ilk puan peşinde

PGL ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor, Manavgatspor yenilgisinin ardından Çakırköyspor deplasmanına hazırlanıyor; amaç ligdeki ilk puanları kazanmak.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yeniden sınav günü: Yeşil Çivril Belediyespor ilk puan peşinde

Yeşil Çivril Belediyespor hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele eden Yeşil Çivril Belediyespor, sahasında Manavgatspora 3-0 yenilmesinin ardından hafta sonu deplasmanda oynayacağı Çakırköyspor maçına odaklandı. Karşılaşma, takımın kadrosunu oluşturmaya çalıştığı süreçte önemli bir fırsat olarak görülüyor; hedef, Afyonkarahisar Zafer Stadı'ndan iyi bir sonuçla dönerek kötü gidişe son vermek ve ligdeki ilk puanları kazanmaktır.

kadro uyumu ve yönetim değerlendirmesi:

Kulüp yönetimi, takımın lige kısa süre kala kurulduğunu ve bunun doğal bir uyum süreci getirdiğini belirtiyor. Asbaşkan Halil Ertuğrul, genç ve yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduklarını vurgulayarak taraftarlardan destek istedi. Ertuğrul, ilk iki haftadaki sonuçların hedefleri değiştirmediğini; aksine oyuncuların birbirine kenetlenmesiyle daha iyi bir performans beklediklerini ifade etti.

maçın kırılma anları ve taraftar desteği:

Ertuğrul, Manavgatspor karşısında oyunun dengeli seyrettiğini ancak yedikleri ilk golün ardından ataklar geliştirdiklerini anlattı. Karşılaşmadaki penaltı kaçırılmasının bir kırılma anı olduğunu, maçın son bölümünde yaşanan moral kaybının skora yansıdığını söyledi. Buna rağmen tribünleri dolduran Çivril taraftarlarının maç sonrası takımı alkışlayarak desteklemesinin kendileri için önemli olduğuna dikkat çekti; futbolcuların tribünlerden moral bulmasının değerine işaret etti.

Yeşil-beyazlı ekip, Çakırköyspor deplasmanında puan veya puanlar almayı ve hem ligde ilk puanlarını hem de oyuncuların özgüvenini artırmayı amaçlıyor. Yönetim ve teknik heyet, takımın kısa vadede toparlanarak daha istikrarlı sonuçlar alacağına inanıyor.

TAKIM YEŞİLÇİVRİL

TAKIM YEŞİLÇİVRİL

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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