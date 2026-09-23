Aydın'da okulların güvenliğini artırmak için kurumlar arası seferberlik

Toplantı gündemi ve amaç:

Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin sağlanması ana hedef olarak belirlendi. Toplantı, valilik makamında yapıldı ve il genelindeki okul güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik uygulamalar ele alındı.

Katılımcılar ve temsil edilen kurumlar:

Toplantıya kaymakamların yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Tugay Barış Güneş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe katıldı. İlgili kurum temsilcileri, sahadaki uygulamalar ve denetim süreçleri hakkında bilgi paylaştı.

Değerlendirilen önlemler:

Toplantıda öncelikle okulların giriş ve çıkış saatlerinde yaşanan yoğunluğun etkin yönetimi üzerinde duruldu. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula geliş-gidişlerinin sağlanması için alınabilecek tedbirler, hizmet akışlarının düzenlenmesi ve görevli personel ile işleyişin uyumlu hale getirilmesi tartışıldı.

Bir diğer önemli gündem maddesi ise okul servis araçlarının denetimleri oldu. Servis araçlarının mevzuata uygunluğu, sürücü belgeleri ve araç güvenlik donanımlarının kontrolünün artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca okul çevrelerinde uygulanacak fiziki ve idari güvenlik tedbirleri ele alındı.

Koordinasyon ve takip:

Toplantıda, ilgili kurumlar arasındaki iletişim ve görev paylaşımının daha da güçlendirilmesine yönelik çalışma planları değerlendirildi. Okul güvenliğinin sağlanması sürecinde kurumlar arası iş birliğinin sürdürülebilir olması ve denetimlerin periyodik hale getirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca alınan kararların yerel düzeyde uygulanmasının takibi için sorumluluk mekanizmaları üzerinde duruldu.

Valilik merkezinde yapılan değerlendirme, öncelikle çocukların güvenliğine odaklanan bir yaklaşımın kurumsal düzeyde hayata geçirilmesini amaçlıyor. Yetkililer, alınan tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi için saha çalışmalarının artırılacağını bildirdi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL BAŞKANLIĞINDA, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR EĞİTİM ORTAMINDA ÖĞRENİM GÖRMELERİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA "EĞİTİM ORTAMLARININ GÜVENLİĞİ" KONULU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.