Aydın'da sağlık kuruluşları deprem senaryosuyla hazırlandı: 10 hastanede afet ve acil durum tatbikatı

Aydın genelinde eş zamanlı uygulama:

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı kapsamında, il düzeyinde eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde il genelinde 10 sağlık kuruluşu HAP tatbikatına dahil edildi.

Tatbikatların uygulandığı kurumlar arasında Nazilli, Kuyucak, Sultanhisar, Bozdoğan, Buharkent, Yenipazar ve Karacasu Devlet Hastaneleri ile Nazilli Özel Referans Hastanesi, Aydın Şehir Hastanesi ve Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yer aldı. Uygulamalar, kurumların afet anındaki koordinasyon mekanizmalarını ve hazırlık düzeylerini ölçmeyi hedefledi.

Uygulamalı senaryo ve süreç değerlendirmesi:

Tatbikatlar deprem kaynaklı 57 yaralının olduğu bir senaryo üzerinden yürütüldü. Senaryo kapsamında hasta kabul, triyaj, acil servis organizasyonu ve afet yönetimi süreçleri uygulamalı olarak değerlendirildi; personel görev dağılımı ve hasta yönlendirme prosedürleri test edildi.

Saha içi uygulamalar, gerçekçi hasta karşılama ve yönlendirme adımlarına odaklandı. Acil müdahale ekipleri triyaj kriterlerini uygulayarak önceliklendirme yaptı; acil servislerin organizasyon kabiliyeti ve kurum içi iletişim süreçleri gözlemlendi.

Hedefler ve beklenen kazanımlar:

Tatbikatlarla amaçlanan başlıca kazanımlar arasında hastanelerin afetlere hazırlık düzeyinin ölçülmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve iller arası sağlık desteğinin etkinliğinin test edilmesi bulunuyor. Değerlendirme sonuçları, tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik eğitim ve altyapı geliştirme çalışmalarına kaynak sağlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen bu tür tatbikatlar, sağlık kurumlarının sahadaki uygulama becerilerini artırmanın yanı sıra, olası gerçek afet durumlarında hasta güvenliği ve müdahale etkinliğinin yükseltilmesine katkı sağlıyor.

AYDIN’DA SAĞLIK KURULUŞLARINDA ACİL DURUM TATBİKATI YAPILDI