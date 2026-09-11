Aydın’da turunçgil üreticilerine Akdeniz meyvesineği uyarısı

Aydın’da turunçgil bahçelerinde mücadele dönemi başladı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil üretiminde verim ve kalite kayıplarına yol açan Akdeniz Meyvesineği tehdidine karşı üreticileri uyardı. Yapılan izleme çalışmaları sonucu zararlının meyvelere zarar vermeye başlayabileceği döneme gelindiği bildirildi.

zararlının tespiti ve izleme çalışmaları:

İl müdürlüğü, yıl boyunca turunçgil bahçelerine asılan tuzaklarla sineğin çıkışı ve popülasyon yoğunluğunu haftalık olarak takip etti. Kontrollerin ardından ağaçlardaki meyvelerin zararlı için uygun hale geldiği, yani "vurma olgunluğu" dönemine ulaşıldığı tespit edildi. Bu dönemde meyve kabuğunda hafif renk değişimi, meyvelerde tatlanma ve sulanma gözleniyor; sonuçta meyve kurtlanarak dökümler ve kalite düşüşü meydana geliyor.

önerilen mücadele yöntemleri ve uygulama kuralları:

Üreticilere iki ana yöntem önerildi: kitlesel tuzaklarla biyoteknik mücadele veya ruhsatlı ilaçlarla kısmi dal ilaçlaması şeklindeki kimyasal mücadele. Kimyasal ilaçlamalarda uygulamaların 7-10 günlük aralıklarla tekrarlanması ve hasada 10 gün kalana kadar sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Biyoteknik yöntemi tercih edenlerin kitlesel tuzakları hasada kadar ağaçlarda bulundurmaları istendi.

Bunların yanında biyoteknik mücadeleyi seçen üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen "Biyoteknik Mücadele Destek" ödemesinden yararlanabileceği belirtildi. Ayrıca, ilaç uygulamalarının arı ölümlerine yol açmaması için üreticilerin uygulama öncesinde çevredeki arıcıları bilgilendirmeleri istendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin erken uyarı ve doğru uygulamalarla hem ürün kayıplarını azaltabileceklerini hem de ihracatta dış karantina kaynaklı sorunların önüne geçilebileceğini hatırlattı.

AYDIN’DA TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE ÜRÜN KAYBI VE KALİTE DÜŞÜŞÜNE NEDEN OLAN AKDENİZ MEYVESİNEĞİ’NE KARŞI MÜCADELE DÖNEMİNİN BAŞLADIĞI BİLDİRİLDİ.