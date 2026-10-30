Aydın’da ulaşım altyapısı eş zamanlı yatırımlarla güçleniyor

Büyükşehir yatırımları sahada

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yatırımlar, Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde kent genelinde eş zamanlı olarak sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme alanlarında yoğunlaşıyor; amaç kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve eşit hizmet sunmak.

yürütülen çalışmaların kapsamı:

Çalışmalar güncel olarak Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Caddesi, Asma ve Örmepınar Mahalleleri; Buharkent ilçesinde Ericek Mahallesi; Çine ilçesinde Topçam, Bağlarbaşı, Soğukoluk, Taşoluk, Bedirler ve Yörükler Mahalleleri; Didim ilçesinde Ege, Hacı Bektaşi Veli ve Yoran Caddeleri; Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı, A1 kanal yolu ile Adnan Menderes, Batı Çevre, Yörük Ali Efe, Yaşar Kemal, Celal Bayar ve Mimar Sinan Bulvarlarında; İncirliova ilçesinde Karabağ, İkizdere ve Cılımbız Mahallelerinde; Karacasu ilçesinde Karabağlar ve Yolaltı Mahallelerinde; Koçarlı ilçesinde Gaffarlar Mahallesi’nde; Kuşadası ilçesinde 1380. ve Atatürk Caddeleri ile Yaylaköy Mahallesi’nde; Kuyucak ilçesinde Yeşildere ve Kayran Mahallelerinde; Köşk ilçesinde Sarıçam Mahallesi’nde; Nazilli ilçesinde Lojistik Merkezinde, Ordu Caddesi’nde, Şimşelli, Uzunçam, Aşağıyakacık ve Ovacık Mahallelerinde; Söke ilçesinde Halil Öcal ve Aydın Caddeleri ile Çavdar Mahallesi’nde; Sultanhisar ilçesinde Malgaçmustafa ve Kabaca Mahallelerinde; Yenipazar ilçesinde Donduran Mahallesi’nde eş zamanlı olarak devam ediyor.

hedefler ve uygulamalar:

Bu bölgelerde öncelikle yol yüzeyleri yenileniyor, aynı zamanda trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar hayata geçiriliyor. Çalışmaların düzenli planlanmasıyla ulaşımın sürekliliği hedeflenirken, ilçe bazlı müdahaleler yol kullanıcılarına daha güvenli ve konforlu güzergâhlar sunmayı amaçlıyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu konuya ilişkin, "Kentimizin dört bir yanında ulaşım yatırımlarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturuyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım, proje, hizmet ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, programlı bakım-onarım faaliyetlerinin kent içi ulaşımda aksama yaşanmadan sürdürülmesi ve yatırımların etkin bir şekilde tamamlanmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIM YATIRIMLARI SÜRÜYOR