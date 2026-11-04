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Aydın'da yağış nedeniyle tır yol kenarına devrildi, sürücü hafif yaralandı

Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yağmurla kayganlaşan yolda 09 AGA 926 plakalı tır devrildi; sürücü hafif yaralandı, ekipler olay yerinde müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın'da yağış nedeniyle tır yol kenarına devrildi, sürücü hafif yaralandı

kaza ve sevk edilen ekipler:

Dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi Hayvan Pazarı yakınlarında yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu 09 AGA 926 plakalı tır, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve yaralanmanın hafif olduğu bildirildi.

kurtarma çalışmaları ve inceleme:

Olay yerindeki çalışmanın ardından tır bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor; polis ve yetkili birimler olayın oluş nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

AYDIN’DA TIR DEVRİLDİ

AYDIN’DA TIR DEVRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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