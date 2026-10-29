Aydın'da yağışlar artıyor: hafta sonundan itibaren gök gürültülü sağanaklar

Aydın'da hava görünümü

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, Aydın'da önümüzdeki günlerde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Kent genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava ile birlikte aralıklarla sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, gündüz değerlerinin 23 ila 24 dereceye kadar yükselebileceği belirtiliyor.

hafta genelinde kısa vadeli beklenti:

29 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kent genelinde yerel ve hafif sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Öğle saatlerinde yağışların özellikle doğu ilçelerinde görülmesi, öğleden sonra yeniden sağanak yağışın etkisini göstermesi, akşam saatlerinden itibaren ise bulutlu havanın sürmesi tahmin ediliyor. Gün içinde sıcaklığın 23 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

30-31 Ekim: bölgesel dağılım:

30 Ekim Cuma günü Aydın'ın kuzey ve güney kesimlerinde yerel ve hafif sağanak yağış bekleniyor. 31 Ekim Cumartesi ise kent genelinde aralıklarla hafif sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Her iki günde de en düşük hava sıcaklığının 13, en yüksek sıcaklığın ise 23 derece olması öngörülüyor.

hafta sonu ve başında yağışların artışı:

Rapor, yağışların 1 Kasım Pazar gününden itibaren etkisini artırmasının beklendiğini; kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini aktarıyor. Yağışlı hava sisteminin 2 Kasım Pazartesi günü de devam edeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının 13 ila 24 derece arasında değişeceği bildirildi.

AYDIN'DA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİLİ OLMASI BEKLENİRKEN, METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE HAFTA SONUNDAN İTİBAREN KENT GENELİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK