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Cumayeri'nde heyelan sonrası yol güvenliği için tahkimat çalışması

Düzce İl Özel İdaresi, Cumayeri Taşlık Köyü'ndeki heyelanın ardından yol ve zemin güvenliğini sağlamak için taş tahkimatı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Cumayeri'nde heyelan sonrası yol güvenliği için tahkimat çalışması

Cumayeri'de tahkimat çalışmaları devam ediyor:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık Köyündeki heyelan bölgesinde yol güvenliğini sağlamak ve zeminin dayanımını artırmak için sahada çalışıyor. Müdahale kapsamında öncelikle taş tahkimatı uygulamaları gerçekleştiriliyor, ardından dolgu ile zemin takviye ediliyor.

Yol güvenliği ve risk azaltma:

Çalışmaların temel amacı, heyelan riski bulunan güzergâhlarda yaya ve araç trafiğinin güvenliğini sağlamak ve olası yeni kaymaları önlemektir. Yapılan tahkimat ve dolgu işlemleri, bölgenin kullanımını sürdürürken güvenlik düzeyini yükseltmeyi hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı ve yürütülmesi:

Saha ekipleri, risk değerlendirmeleri doğrultusunda taş tahkimatı, dolgu ve zemin stabilizasyonu adımlarını planlı şekilde uyguluyor. Ekipler, bölgedeki potansiyel tehlikeleri azaltmak için çalışmaları titizlikle sürdürüyor.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, CUMAYERİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HEYELANIN ARDINDAN YOL GÜVENLİĞİNİ...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ, CUMAYERİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HEYELANIN ARDINDAN YOL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN TAŞ TAHKİMATI VE DOLGU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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